« Le guerrier le plus fort de l’univers naîtra bientôt » dans Dragon Ball Super

L’avancement du manga Dragon Ball Super 68 nous révèle beaucoup de choses, et l’une d’entre elles est la naissance du guerrier le plus puissant de l’univers.

Depuis le dernier manga Dragon Ball Super 67 dans lequel l’arc de « Survivor Granola » a commencé, j’ai appris qu’ils font une sorte de bande-annonce pour les chapitres. Mais c’est aussi qu’ils libèrent des perles de gros calibre qui pourraient même être considérées comme des spoilers.

Dans les brouillons de Toyotaro de ce Dragon Ball Super 68, nous pouvons voir 12 pages du manga. En eux, nous voyons un cauchemar Granola. L’armée de Frieza et les singes géants Ozaru ont attaqué leur planète. Ici la première curiosité saute, car l’Ozaru que nous voyons est Bardock. Ou du moins la cicatrice sur sa joue nous fait comprendre que c’est le père de Son Goku et son groupe qui ont attaqué la planète natale de Granola.

Le poisson oracle et ses prédictions

Ensuite, nous avons Son Goku chassant le poisson oracle sur la planète Bills. En ce moment, le poisson oracle laisse tomber deux petites choses. Il peut y avoir des erreurs dues à la traduction, mais le HECSPERTS dans français Les japonais ont traduit cette partie et selon eux Whis dit que le poisson oracle est quelque peu malade. C’est le signe que quelque chose de «mauvais» va se passer. Le poisson oracle dit également que «le guerrier le plus fort de l’univers naîtra bientôt».

Là, je suis un catacrocker. Selon Whiss, les prédictions du poisson ne sont pas exactes, mais depuis le début du manga Dragon Ball Super, il a dit à Bills que Vegeta et Son Goku seraient ses rivaux. Maintenant, il sort avec le guerrier le plus fort de Dragon Ball Super. Mais ce « va naître » est très ambigu. Il se peut qu’il s’agisse d’un être en train de naître, qu’il soit créé artificiellement ou que le terme «né» soit qu’il éveille sa puissance. Et même que c’est une fusion. Qui sait ce que voit le poisson.

Le manga Dragon Ball SUPER 68 arrivera en espagnol le 20 janvier. Vous pouvez le lire officiellement et GRATUITEMENT grâce à Manga Plus. Vous pouvez télécharger l’application sur les téléphones mobiles et les tablettes, mais vous pouvez également lire le manga sur le Web. Ci-dessus, vous aurez un lien disponible lorsque le chapitre 68 sortira.