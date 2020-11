Le guacamole Hack d’Andrew Zimmern est un ustensile surprenant

Les avocats et le guacamole sont devenus très populaires ces dernières années. Selon Food Origins, le guacamole est l’une des collations les plus consommées pendant le Super Bowl. De nos jours, il semble que tout le monde a sa façon de faire du guacamole, de la purée à la douceur.

Récemment, Delish a demandé à sept chefs professionnels comment ils fabriquaient le guacamole. Bien que le guacamole du chef et de la personnalité de la télévision Andrew Zimmern ne soit pas le plus bizarre, il fabrique certainement le sien d’une manière inhabituelle.

Qui est Andrew Zimmern?

Zimmern est surtout connu pour son émission de télévision, Bizarre Foods avec Andrew Zimmern sur Travel Channel. Dans le spectacle, Zimmern parcourt le monde et essaie de la nourriture étrange.

L’objectif de Zimmern est d’expliquer et d’explorer d’autres cultures à travers une cuisine unique. Il se consacre à la promotion de l’acceptation culturelle, de la tolérance et de la compréhension.

Cependant, Zimmern est plus qu’une simple personnalité de la télévision. Selon son site Web, Zimmern est également chef, écrivain, enseignant, défenseur de la justice sociale, Emmy et quatre fois lauréat du prix James Beard.

Il a remporté son premier prix James Beard en 2010 pour «Television Food Personality». Puis a remporté deux James Beards en 2013 et 2017 pour «Personnalité / Hôte exceptionnelle». Il en a également remporté un en 2012 pour «Programme télévisé sur place».

En plus de toutes ces réalisations, sa biographie sur Travel Channel déclare que Zimmern a écrit trois livres. Il est également rédacteur en chef de Magazine gastronomique et œnologique et Delta Sky Magazine.

En plus d’être l’animateur de ses émissions Bizarre Foods avec Andrew Zimmern, Nourriture bizarre: destinations délicieuses, Andrew Zimmern’s Driven by Food, et La liste Zimmern, il est également le créateur de ces émissions et co-producteur exécutif. Dans sa série La liste Zimmern, il raconte ses souvenirs culinaires et son histoire culinaire dans une ville particulière. Zimmern montre ensuite aux téléspectateurs pourquoi cette ville le fascine.

En février, Zimmern a lancé une nouvelle émission intitulée Qu’est-ce qui mange l’Amérique. Ensuite, en 2021, il prévoit d’avoir une série télévisée sur Chip et Magnolia Network de Joanna Gaines intitulée Dîner-spectacle en famille. Zimmern réside actuellement avec sa femme et son fils à Minneapolis, Minnesota.

L’histoire du guacamole

Mesa Grapevine rapporte que les Aztèques ont inventé le guacamole dans le centre-sud du Mexique, et Food Origins dit que c’était avant le 16ème siècle. Cependant, on ne sait pas exactement quand.

À l’époque, cette société avait des régimes faibles en gras. Ils ont constaté que les avocats amélioraient leur nutrition car les avocats sont riches en matières grasses et en fibres. Les Aztèques pensaient également que c’était un aphrodisiaque.

Le guacamole original a été fait uniquement avec des avocats et rien d’autre. Son nom d’origine était «ahuacamolli», ce qui signifie sauce à l’avocat. Finalement, plus a été ajouté au guacamole, comme les épices, les tomates et les oignons.

Il a fallu un certain temps pour que cette délicieuse friandise atteigne les États-Unis. Cela était dû à une interdiction des importations mexicaines d’avocat qui a duré des années 1910 à 1997.

Le hack de guacamole d’Andrew Zimmern

Ces jours-ci, vous pouvez faire votre guacamole comme vous le souhaitez; il y a certainement beaucoup de variété. Une façon est de faire votre guacamole comme Zimmern.

Pour garder son guacamole crémeux mais épais, Zimmern utilise un fouet. Tout d’abord, il écrase l’avocat. Puis, lorsqu’un morceau est collé au fouet, il le secoue vigoureusement pour le rendre lisse. Il utilise ensuite la méthode de pliage, comme vous le faites lors de la cuisson, pour éviter que le guacamole ne soit trop mélangé.

Zimmern déclare: « Pour moi, tout est question d’oignon, de citron vert et de sel. » Il a également dit qu’il aimait ajouter du piment Serrano à son guac pour goûter un peu de saveur d’agrumes et donner une touche de chaleur. En plus de cela, il suggère de n’utiliser que 85% du jus d’un citron vert. Les 15 derniers pour cent du jus ont tendance à être trop amers.

Alors, la prochaine fois que vous voudrez faire du guacamole, essayez d’utiliser un fouet!