Le groupe Volkswagen «attaque» les émissions des navires avec un nouveau biocarburant

Avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050, le Groupe Volkswagen il a porté son attention sur les émissions des navires qui ont pour mission de transporter leurs voitures.

Ainsi, après avoir utilisé les navires Confucius et Aristote (qui consomment du gaz naturel) sur les routes transatlantiques, le groupe Volkswagen s’apprête à changer le carburant utilisé par les navires sur la route européenne.

Le carburant choisi est appelé MR1-100 (avec le «100» correspondant au pourcentage de matières premières renouvelables utilisé dans sa production, c’est-à-dire qu’il est 100% renouvelable) et est produit par la société néerlandaise GoodFuels.

Produit exclusivement à partir d’huiles et de graisses comestibles issues de l’industrie alimentaire, ce biocarburant peut être utilisé sans nécessiter de modification mécanique sur les navires.

Une réduction considérable

Selon les comptes du groupe Volkswagen, l’utilisation de ce biocarburant sur deux navires utilisés sur les routes européennes réduction des émissions d’environ 52 mille tonnes de CO deux /an c’est-à-dire 85%.

En plus de réduire le CO deux, l’utilisation du MR1-100 permet également d’éliminer les émissions d’oxyde de soufre (qui dans les zones côtières ne peut plus dépasser 0,1%).

Les bateaux

180 mètres de long et capables de transporter 3500 voitures, les deux navires qui consommeront MR1-100 Moteurs MAN de 19334 ch (14 220 kW)! Propriété de la société F. Laeisz de Hambourg, ils opèrent sur une route circulaire en Europe.

Cela les emmène d’Emden en Allemagne à Dublin en Irlande, puis à Santander en Espagne et à Setúbal. Chaque année, ils transportent environ 250 000 voitures des marques du groupe Volkswagen.

Concernant l’adoption de ce biocarburant, Thomas Zernechel, responsable de la logistique du groupe Volkswagen, a déclaré: «Nous sommes le premier constructeur à utiliser ce carburant à grande échelle. De cette manière, nous utilisons les anciennes huiles dans le respect de l’environnement ».