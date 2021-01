Le groupe Renault et Plug Power collaborent sur des publicités hydrogène

Le groupe Renault et Plug Power collaboreront au développement de solutions hydrogène pour les véhicules utilitaires. Dans une première phase, le pari se concentrera sur les segments des gammes Trafic et Master.

Le Groupe Renault et Plug Power ont signé un protocole d’accord pour la création d’une « joint-venture », détenue à parts égales, dédiée à la recherche, au développement, à la transformation et à la commercialisation de véhicules utilitaires à hydrogène, ainsi qu’à l’offre de services associés à cette activité.

La nouvelle entité entend fournir au marché des produits et solutions uniques, intégrés et différenciés en fonction des besoins de ses clients.

Dans le cadre de cette « joint-venture », qui devrait être lancée à la fin du premier semestre, le groupe Renault et Plug Power s’engagent à créer un pôle de développement de la technologie des piles à combustible et des véhicules utilitaires légers, équipés de cette technologie , sur la base des plates-formes existantes et futures. Dans une première phase, le pari se concentrera sur les segments des gammes Trafic et Master.

La joint-venture combinera les capacités de production automobile du groupe Renault avec les connaissances de Plug Power dans la production de systèmes de piles à combustible et de solutions hydrogène, créant ainsi une ligne de production de piles à combustible à intégrer dans les véhicules utilitaires. lumière.

LIRE TROP

Renault: 200000 véhicules électriques vendus en Europe

Par ailleurs, ce centre de production proposera également des solutions d’approvisionnement, élément clé du développement de ce nouvel écosystème hydrogène.

Nouvelle entreprise pour l’écosystème hydrogène

Le partenariat donnera également naissance à une entreprise qui couvrira tous les besoins de cet écosystème, y compris la commercialisation de véhicules d’infrastructure d’approvisionnement, la fourniture d’hydrogène et une gamme complète de services pour les clients.

Cette offre intégrée accélérera l’adoption de solutions hydrogène par les flottes.

Cette joint-venture commencera à commercialiser des flottes pilotes de véhicules utilitaires légers, la pile à combustible, en Europe, toujours en 2021.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂