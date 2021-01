Le groupe Renault a vu ses ventes baisser en 2020, mais les véhicules électriques ont plus que doublé

Le groupe Renault veut changer ses performances. Nous nous concentrons désormais sur les bénéfices plutôt que sur le volume des ventes, cherchant à obtenir une marge unitaire nette plus élevée par véhicule sur chaque marché. Les premiers résultats sont déjà visibles au second semestre 2020, principalement en Europe où la marque Renault se développe dans les canaux de vente les plus rentables et renforce son leadership sur le segment électrique.