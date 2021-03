Le groupe qui a refusé la tournée « Alive 2007 » de Daft Punk | 45S

L’opportunité d’une vie. Nous connaissons tous la carrière énigmatique de Daft Punk, les DJ de musique les plus connus du monde de l’art. Leur récente séparation a laissé un grand vide dans le monde musical, puisque leur secret de leurs casques à leurs quelques performances live en a fait une étape importante pour avoir pu travailler avec eux. Cependant, saviez-vous qu’il y a un groupe qui a refusé de collaborer avec eux?

Il s’agit de Death From Above 1979, un duo canadien de rock mêlé de danse et de punk, qui n’a pas accepté l’offre des Français, car ils voulaient les inclure dans leur tournée «Alive 2007», la dernière de toute leur carrière.

Dans une récente interview pour NME, le groupe a donné plus de détails sur cet événement qui laisse tout le monde perplexe.

« Je vais vous dire un secret que personne ne sait, » dit Keeler. «Quand notre groupe s’est séparé, nous avons décidé en 2005 d’arrêter de jouer ensemble, mais nous ne l’avions encore dit à personne. C’est alors que le manager de Daft Punk, Pedro [Winter], nous a demandé de leur ouvrir cette tournée avec la pyramide [la gira mundial Alive 2006/2007]. J’ai dit: «Mec, tu es trop tard!» », A déclaré Jesse F. Keeler, bassiste du groupe.

Cette interview se déroule dans le cadre du lancement du nouvel album intitulé « Is 4 Lovers ». Un fait sans précédent et qui a sans doute manqué une belle opportunité de se faire connaître et de faire l’histoire avec Daft Punk.

La vie te réserve des surprises.