Le groupe K-Pop BTS annonce sa séparation pour une durée indéterminée

in

MUSIQUE

Le groupe sud-coréen a annoncé une pause dans leur collaboration lors de l’événement Festa. C’est pourquoi Suga, Jungkook, Jimin, Jin, RM, J-Hope et V seront les solistes.

© GettyBTS annonce leur séparation pour une durée indéterminée.

Les fans de k-pop reçu la triste nouvelle : bts, groupe de référence du genre à travers le monde, a annoncé sa séparation pour une durée indéterminée. Désormais, les membres du groupe musical mèneront leur carrière comme solistes. Et, bien qu’il s’agisse d’une décision préméditée, les amoureux de leur musique regrettent la rupture après 10 ans de collaboration. Mais… Quelle est la vraie raison de votre licenciement ?

C’est en 2010 que le groupe sud-coréen a décidé de se réunir pour enfin débuter, sous Big Hit Musica, en 2013. Depuis, Suga, Jungkook, Jimin, Jin, RM, J-Hope et V ils sont devenus inséparables. Lorsque la K-Pop a commencé à gagner en popularité, ils sont rapidement devenus le groupe de musique le plus célèbre de ce style. Cependant, tout cela semble avoir pris fin après avoir communiqué leur prochaine étape à leurs fans.

Chaque 13 juin, date anniversaire de la formation de BTS, ses membres animent l’événement faire la fête, qui fonctionne comme une célébration. En ce sens, ils ont publié une vidéo d’environ une heure sur leur chaîne YouTube vérifiée, où ils racontent certains moments qui « épuisé» aux membres du groupe. Et, enfin, ils ont assuré que c’était la raison pour laquelle ils prendraient une pause indéfinie.

Jungkook a affirmé : «Nous n’attendons pas votre pleine compréhension, mais nous attendons de vous que vous compreniez. Nous passerons du temps seuls à apprécier et à expérimenter de nouvelles choses à revenir devant vous avec une facette plus mature. Nous espérons que vous nous soutenez”. Suga a insisté : «Ce n’est pas comme si nous étions en train de rompre. Nous vivons juste séparément pendant un moment”. Ainsi, ils ont expliqué que le besoin constant de produire de nouveaux singles ne laissait pas de place à leur maturation en tant que chanteurs et qu’il était temps de faire une pause en tant que groupe.

« Je pense que maintenant nous commençons à réfléchir au type d’artistes dont nous voulons que nos fans se souviennent et je pense que c’est pourquoi nous traversons une mauvaise période. Nous essayons de trouver notre identité et c’est un processus long et épuisant.”Jimin a conclu. Le groupe de K-Pop a souligné sa gratitude envers l’ARMÉE, son fandom si fidèle qu’il affronte aujourd’hui la décision des membres avec tristesse, mais qui attend avec impatience le lancement de ses nouveaux projets.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂