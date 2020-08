Le groupe K / DA Pop de ‘League Of Legends’ revient avec un nouveau single, un EP à venir

K / DA est de retour. Crédit: Riot Games

Riot Games a annoncé que League of Legends L’acte musical virtuel K / DA fait un retour en sortant un nouveau single intitulé THE BADDEST, avec un EP complet à venir.

Le retour très attendu de K / DA, un groupe qui a dominé les charts du monde réel en 2018 avec la chanson POP / STARS, se présente sous la forme d’une nouvelle chanson intitulée THE BADDEST. La chanson, que vous pouvez écouter ci-dessous, est une autre chanson entraînante qui fera sans aucun doute aussi bien que POP / STARS. Je ne l’ai écouté que quelques fois et il est déjà coincé dans ma tête!

La vidéo de THE BADDEST est une vidéo lyrique, vous pouvez donc chanter facilement avec la chanson.

Les talents qui se produisent sur THE BADDEST incluent SOYEON et MIYEON du groupe de filles K-pop (G) I-DLE qui ont joué sur POP / STARS et de nouveaux collaborateurs, Bea Miller et Wolftyla.

En plus du nouveau single sorti aujourd’hui, Riot Games a également révélé que K / DA sortira un EP plus tard dans l’année. THE BADDEST sera l’une des chansons de l’EP, avec des informations sur les autres chansons qui y figureront dans les semaines à venir. L’EP sortira du label Riot Games Music qui vise à repousser les limites traditionnelles de la musique avec des expériences musicales, y compris des actes comme DJ Sona, True Damage et Pentakill.

«Depuis que K / DA a créé son morceau explosif POP / STARS aux Championnats du monde de League of Legends 2018, les fans demandent toujours quelle est la prochaine étape pour le groupe», a déclaré Toa Dunn, responsable de Riot Games Music. «Nous sommes impatients que tout le monde entende le nouveau morceau aujourd’hui, suivi de l’EP plus tard dans l’année, qui regorge de tonnes de surprises pour les fans de League of Legends et de K / DA.»

Tout cela est bien sûr lié au 2020 League of Legends Championnat du monde, qui doit avoir lieu à Shanghai, en Chine, en octobre. Des équipes du monde entier sont dans les dernières étapes de la qualification pour l’événement, qui se déroulera dans un format de bulle comme la NBA en raison de la pandémie en cours.

En règle générale, nous assistons à une grande performance musicale avant la finale du Championnat du monde, mais avec l’absence d’événement public physique cette année, une performance virtuelle de K / DA semble être un ajustement parfait, et cela aide certainement que THE BADDEST soit un banger .

