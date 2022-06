Le groupe de rock Kiss se fait griller pour avoir affiché le drapeau australien lors de son concert en Autriche

Le groupe de rock emblématique Kiss a fait un énorme boo-boo lors d’un concert en Autriche en diffusant une image du drapeau australien aux spectateurs.

Dans un affichage numérique massif aux fans à Vienne, les rockeurs ont protégé un message de remerciement qui disait « Kiss loves you Vienna ».

Leur graphiste est devenu un peu arty avec ça aussi, et c’est là que tout est allé au sud.

Ou vous pourriez dire Down Under.

Superposé au nom du groupe se trouvait le drapeau australien, avec l’Union Jack et la Croix du Sud inclus pour que tout le monde puisse le voir.

Hé, A+ pour l’effort. Mais une recherche rapide sur Google pour vérifier que vous avez le bon drapeau pourrait être une bonne idée pour la prochaine fois, les gars.

Plus de 9 000 fans de Kiss se sont rendus au concert de Vienne pour leur tournée mondiale End Of The Road. C’est donc une note finale intéressante pour les fans autrichiens.

Kiss n’a pas encore abordé publiquement le faux-pas du drapeau. Les médias sociaux, cependant, ont été bouleversés par la confusion.

Sur Reddit, un utilisateur a commenté: « Danke, mates. »

Un autre a ajouté: « Les Américains et la géographie. »

Un troisième a ajouté avec une petite fouille: « Heureusement, ils ne prennent leur retraite que six fois de plus. »

Le groupe a annoncé cette tournée mondiale End Of The Road en 2018 avant de se retirer (complètement) par « respect de soi », a déclaré le bassiste Gene Simmons, selon NME.

« La raison de l’arrêt de la tournée est à cause de la fierté et du respect de soi et de l’amour et de l’admiration pour les fans », a-t-il déclaré.

« La dernière chose que tu veux être, c’est d’être un boxeur champion du monde et de rester trop longtemps sur le ring. »

Simmons a ajouté: « Ce n’est qu’une question de temps avant que vos jambes ne puissent plus vous tenir debout, et vous allez perdre. »

Crédit : David Petranker / Alamy Banque D’Images

Le groupe fait plusieurs performances à travers le monde, y compris en Australie, malgré une tournée d’adieu en 2001 pour marquer leur retraite.

Comme les rockers ont tous plus de 70 ans, ce sera probablement leur final dernière tournée.

« Nous allons abandonner pendant que nous sommes au sommet, faire de notre mieux, et ce sera triste, mais ce sera aussi heureux », a déclaré Simmons selon NME.

« Lors du dernier concert que nous ferons en tant que groupe en tournée, je pleurerai comme un gamin de 12 ans sur lequel tu marches sur le pied. »

Kiss sera Down Under, présentant neuf spectacles à travers le pays en août plus tard cette année.