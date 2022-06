Le groupe confirme que le bassiste original de Bon Jovi, Alec John Such, est décédé

Le bassiste et membre fondateur de Bon JoviAlec John Such, est décédé à l’âge de 70 ans.

Plus tôt aujourd’hui, Bon Jovi a annoncé que Such, qui a été le bassiste du groupe de 1983 à 1994, était décédé en écrivant : « Alec, tu vas nous manquer. »

Le rockeur légendaire a également décrit Tel comme un véritable «original» et «intégral» à la formation du groupe.

Il a écrit: «Nous avons le cœur brisé d’apprendre la nouvelle du décès de notre cher ami Alec John Such. C’était un original. En tant que membre fondateur de Bon JoviAlec a fait partie intégrante de la formation du groupe.

« Pour être honnête, nous avons trouvé notre chemin l’un vers l’autre grâce à lui – c’était un ami d’enfance de Tico et a amené Richie pour nous voir jouer.

Il a ajouté : « Alec a toujours été sauvage et plein de vie. Aujourd’hui, ces souvenirs spéciaux m’apportent un sourire et une larme à l’œil. Il va beaucoup nous manquer. »

Une troisième personne a écrit: « Tellement triste d’apprendre le décès d’Alec, toujours un grand fan de son jeu et de ce qu’il a donné au groupe en direct. SE DÉCHIRER. »

Alors qu’un autre a commenté: « C’est tellement triste. Alec était un amour absolu pour mes amis et je – ne l’oublierai jamais. Parfois, les héros de votre enfance se révèlent être de très grands êtres humains. RIP Alec, ta légende.

The Guardian rapporte que le bassiste a quitté le groupe en 1994 ; cependant, il a rejoint le groupe pour son intronisation au Rock & Roll Hall of Fame en 2018.

Lors de l’intronisation, Such a rappelé: « Quand Jon Bon Jovi m’a appelé et m’a demandé d’être dans son groupe il y a de nombreuses années, j’ai vite réalisé à quel point il était sérieux et il avait une vision à laquelle il voulait nous amener.