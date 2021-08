Le gros problème de The Rock dans le redémarrage de Little China se produit toujours

Ce n’est qu’une question de temps avant que nous ayons une suite à Big Trouble in Little China, car Dwayne Johnson et son partenaire de production Hiram Garcia refusent de laisser tomber celui-ci. Pendant plusieurs années, il a été rapporté que Johnson avait développé une nouvelle version du film classique de John Carpenter via son studio de cinéma Seven Bucks Productions. En 2018, Garcia a précisé que l’idée était de faire une suite qui prolonge l’original.

Aucune mise à jour majeure n’a vraiment eu lieu depuis, et Seven Bucks Productions s’est occupée d’autres projets. Dans une nouvelle interview avec Collider, Garcia a parlé de l’état actuel du Gros problème dans la petite Chine suite, en réitérant qu’il ne s’agira pas d’un remake de la version de Carpenter. Il suggère également qu’il y a des problèmes de droits qui gênent, mais néanmoins, Garcia dit que lui et Dwayne Johnson continuera jusqu’à ce que cela se produise. De l’entretien :

« C’est toujours une ambition pour nous, mais malheureusement, il y a des complications qui viennent avec une propriété héritée comme celle qui s’y est tellement attachée au fil des ans. Nous avons une idée vraiment amusante sur ce que nous voudrions en faire, en particulier puisque notre objectif n’a jamais été de refaire Grande difficulté mais continuez simplement. Semblable à ce que nous avons fait avec Jumanji nous continuerions l’histoire et nous assurerions que l’original se tient tout seul car cela signifie beaucoup pour nous et les fans du monde entier. Inutile de dire que nous travaillons toujours pour que cela se produise, mais comme pour tout grand projet, la route n’est pas facile mais nous nous y tenons ! Nous allons trouver un moyen de continuer l’histoire de Gros problème dans la petite Chine. »

Garcia est également d’accord avec l’idée que John Carpenter n’est pas du genre à mâcher ses mots, surtout en ce qui concerne ce qu’il pense des redémarrages de ses films. Il a clairement indiqué qu’il n’était pas fan de Rob Zombie Halloween films, bien qu’il soit à bord avec les suites de Blumhouse. Alors que Garcia note que Carpenter vous dira toujours exactement ce qu’il ressent, il ajoute que c’est ce qui rend le réalisateur légendaire « si génial ».

En 2018, John Carpenter a fait part de ses réflexions sur le film prévu. À l’époque, il a déclaré qu’il n’avait toujours pas parlé à Johnson du projet et qu’il ne savait pas encore trop quoi en penser. Même ainsi, il a admis qu’il était heureux de monter à bord si on lui offrait un chèque avec suffisamment de zéros dessus.

« C’est très tôt dans le processus. Je n’ai parlé de rien de tout cela à Dwayne Johnson », a déclaré Carpenter à Speakeasy. « Je suis ambivalent à propos d’un remake. D’un autre côté, cela dépend de combien ils me paient. »

Heureusement, ce ne sera pas un remake, ce qui est une bonne nouvelle car la refonte de Kurt Russell en Jack Burton semble être une très mauvaise idée. Une continuation signifie également qu’un caméo de Russell dans le rôle n’est pas hors de question. Vous pouvez lire l’interview complète de Garcia sur Collider.

