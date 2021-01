Le gros problème de Cobra Kai avec les enfants sur le plateau

Cobra Kai est revenu sur l’écran Netflix et a généré une révolution principalement en Amérique latine. La série se classe parmi les plus vues et reçoit toutes sortes de distinctions. Parmi eux se trouvent ses scènes de combat, qui a atteint un réalisme clé pour l’intrigue. Hiro Koda, coordinateur des cascades, a raconté comment ils avaient été filmés et a révélé le problème qu’ils avaient sur le plateau parce que les enfants étaient trop bons en karaté.

Le collaborateur, qui était également dans des séries importantes telles que Stranger Things, a rappelé les enregistrements des deux premières saisons et le travail qu’il avait à faire avec les enfants de la distribution et avec les deux stars, Ralph Macchio et William Zabka. Alors que je devais donner aux acteurs adultes un rappel sur les arts martiaux, avec les garçons, c’était un apprentissage qui a servi à rendre les scènes plus réelles.

Comment avez-vous enregistré les scènes de karaté à Cobra Kai?

Cependant, Koda a déclaré dans une interview de 2020 avec Cinemablend qu’il avait du mal avec les petits artistes. « Ces progressions de personnages ont fonctionné avec chacun d’eux parce qu’ils étaient tous nouveaux depuis le début et qu’ils apprenaient les arts martiaux au fur et à mesure qu’ils progressaient. Le plus dur était que certains d’entre eux étaient vraiment bons, très vite. »il a avoué.







Pour résoudre le problème, les producteurs ont été obligés de parler aux enfants. « Nous avons dû les retenir et dire: eh bien, vous ne pouvez toujours pas être si bon. Vous devez ralentir un peu et ne pas avoir l’air si bien. », il se souvenait et ne voulait pas donner les noms des jeunes acteurs.

Quant aux stars de l’émission, il a exprimé: «Ensuite, vous avez Billy Zabka et Ralph Macchio, ces gars-là avaient déjà une formation préalable à The Karate Kid il y a des années. Ralph n’a pas continué à s’entraîner, mais Billy l’a fait pendant un certain temps après la réalisation de ces films. comme épousseter les toiles d’araignée et les remettre « .