Le Groenland se dirige vers un point critique de la perte de glace

Congelé Groenland est en passe de devenir beaucoup moins gelé avant la fin du 21e siècle. D’ici 2055, les chutes de neige hivernales sur la calotte glaciaire du Groenland ne suffiront plus à reconstituer la glace que le Groenland perd chaque été, selon de nouvelles recherches.

La hausse des températures mondiales est à l’origine de ce changement dramatique. Si la Terre continue de se réchauffer à son rythme actuel, les températures mondiales moyennes devraient grimper de près de 5 degrés Fahrenheit (2,7 degrés Celsius) d’ici 2055. Les moyennes régionales au Groenland deviennent encore plus chaudes, augmentant d’environ 8 F (4,5 C), ont rapporté des scientifiques dans une nouvelle étude.

Dans ces conditions, la perte de glace annuelle du Groenland pourrait augmenter le niveau de la mer jusqu’à 13 centimètres d’ici 2100 – à moins que des mesures drastiques ne soient prises, à partir de maintenant, pour freiner gaz à effet de serre émissions et lent réchauffement climatique les tendances.

Les calottes glaciaires sont des masses épaisses de glace qui couvrent plus de 20000 miles carrés (50000 kilomètres carrés) de terres, et elles poussent leurs couches glacées à partir de neige qui s’accumule sur des milliers d’années, Centre national de données sur la neige et la glace (NSIDC). Au cours du dernier âge de glace (il y a environ 115 000 à 11 700 ans), les calottes glaciaires recouvraient une grande partie de l’Amérique du Nord et de la Scandinavie. Mais aujourd’hui, il ne reste plus que deux calottes glaciaires – au Groenland et au Antarctique – détenant environ 99% des réserves d’eau douce de la Terre, selon le NSIDC.

Les calottes glaciaires ne sont pas statiques – leur propre poids les pousse lentement vers l’océan, où elles déversent de la glace et de l’eau de fonte des plates-formes de glace, des ruisseaux et des glaciers. Une calotte glaciaire ne peut rester stable que tant que sa glace perdue est reconstituée de façon saisonnière par les chutes de neige hivernales.

La calotte glaciaire du Groenland est environ trois fois la taille du Texas, mesurant environ 656 000 miles carrés (1,7 million de kilomètres carrés), selon le NSIDC. Si toute la glace du Groenland devait fondre en même temps, le niveau de la mer augmenterait d’environ 6 mètres (20 pieds). Bien que ce scénario catastrophique ne se produise pas de sitôt, le Groenland perd régulièrement de la glace depuis des décennies, à un rythme d’environ 500 gigatonnes par an depuis 1999, une autre étude publiée en août 2020 a révélé.

Ces scientifiques ont déclaré que le Groenland perdait déjà plus de glace qu’il n’en gagnait chaque hiver. Leurs modèles tiennent compte de la perte de glace due au vêlage des icebergs, qui peut être substantielle; un iceberg massif qui s’est séparé et a dérivé de manière alarmante près d’un village du Groenland en 2018 pesait plus de 12 millions de tonnes (11 millions de tonnes métriques), 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Cependant, les processus qui poussent les icebergs à se séparer de la calotte glaciaire sont complexes et imprévisibles, a déclaré Brice Noël, auteur principal de la nouvelle étude et chercheur à l’Institute for Marine and Atmospheric Research (IMAU) de l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas. Pour la nouvelle étude, les chercheurs ont analysé la surface de la calotte glaciaire du Groenland pour déterminer à quel moment la fonte dépasserait les chutes de neige, a déclaré Noël à 45Secondes.fr dans un courrier électronique.

« Nous explorons la sensibilité de la perte de masse de la calotte glaciaire du Groenland au réchauffement atmosphérique en utilisant un modèle climatique de résolution beaucoup plus élevée – 1 km – par rapport aux travaux précédents (20 à 100 km) », a déclaré Noël. « Une résolution spatiale plus élevée signifie que nous pouvons désormais mieux saisir les taux de perte de masse élevés des petits glaciers de sortie; » cette source de ruissellement de fonte était auparavant exclue des modèles, mais contribue de manière significative à la masse totale de glace perdue, a-t-il expliqué.

« En conséquence, nous pouvons projeter plus précisément l’évolution future de la perte de masse de la calotte glaciaire du Groenland et sa contribution à l’élévation du niveau de la mer », a déclaré Noël.

Exposition accélérée

Selon l’étude, la stabilité de la calotte glaciaire a commencé à glisser après les années 1990, alors que le réchauffement atmosphérique augmentait le ruissellement des eaux de fonte pendant les mois chauds d’été. Les modèles ont montré que la majeure partie du ruissellement était produite aux marges de la calotte glaciaire, dans une bande étroite appelée zone d’ablation. Au fur et à mesure que la Terre se réchauffe, elle fait fondre la couche protectrice de neige étroitement comprimée de la zone d’ablation. Une fois que cette couche est partie, la glace en dessous – qui est beaucoup moins réfléchissante que la neige brillante – absorbe plus de lumière du soleil, ce qui entraîne plus de fonte.

« L’exposition accélérée de la glace nue amplifie la production de ruissellement, et donc la perte de masse de surface », a déclaré Noël.

Dans un scénario où les humains ne réduisent pas les émissions de gaz à effet de serre et que le réchauffement actuel se poursuit, la perte de glace au Groenland franchira un nouveau seuil – dans lequel la calotte glaciaire diminue chaque année – en quelques décennies seulement, selon l’étude. Et c’est une estimation prudente; ce seuil pourrait être franchi encore plus tôt, selon la quantité de glace supplémentaire perdue chaque année par les icebergs de mise bas, ont rapporté les auteurs.

Cela pourrait alors prendre des milliers d’années pour que la calotte glaciaire fonde complètement, mais pour sauver la glace du Groenland de la disparition, il faudrait arrêter ou inverser le réchauffement climatique le plus tôt possible – «au cours de ce siècle», a déclaré Noël.

Les résultats ont été publiés en ligne le 19 janvier dans la revue Lettres de recherche géophysique .

