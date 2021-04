Le gratte-ciel de Hot Wheels Unleashed est la piste farfelue dont le pilote PS5 et PS4 a besoin

Nous avons toujours pensé que Hot Wheels Unleashed avait l’air bien, mais nous commençons à nous inquiéter des arrière-plans que vous traverseriez. Jusqu’à présent, le développeur industrieux Milestone s’est principalement concentré sur les environnements fades de style garage – mais cette dernière bande-annonce pour le coureur PlayStation 5 et PS4 a un peu plus de spectacle, car la piste s’incline précairement du bord d’un gratte-ciel.

Une fois de retour à l’intérieur, les détails intérieurs sont à nouveau un peu terne, mais la conception réelle de la piste elle-même est loufoque – vous allez à l’envers, vous enfoncez les murs et vous dérivez dans des boucles. Tout cela a l’air beaucoup plus excitant que les images précédentes – qui étaient encore assez bonnes – et nous a rassuré que le studio italien est, ahem, sur le bonne voie.