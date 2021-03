Le graphique israélien montrant l’incroyable impact des vaccins sur la pandémie

Cette semaine, Israël a rouvert presque complètement son économie. Il s’agit d’un processus lent, progressif et prudent qui a été retardé d’un mois. Et ce n’est pas pour moins: c’était le troisième confinement total du pays et la précédente désescalade avait été un désastre complet.

Rappelons-nous que l’histoire de la pandémie en Israël est l’histoire d’un pays qui a énormément réussi à contenir la première vague qui n’a pas été en mesure de rouvrir son économie sans provoquer un terrible rebond. La prudence était plus que justifiée. Cependant, l’Israël d’aujourd’hui avait quelque chose que l’Israël d’il y a quelques mois n’avait pas: 46,2% de la population vaccinée complètement.

La courbe de l’espoir

Par conséquent, la question était inévitable: Qu’arrivera-t-il à la désescalade? La courbe se comporterait-elle d’une manière similaire à celle de la désescalade précédente, celle à l’origine de la deuxième vague? À présent un graphisme d’Eran Segal, chercheur à l’Institut Weizmann, nous permet de comparer à la fois désescaladé par le taux de reproduction de base (le nombre de nouveaux cas générés par chaque infecté en moyenne) et les données sont étonnantes.

Si nous prenons comme référence le jour où la désescalade a commencé, nous pouvons voir que les chiffres du pays étaient considérablement pires qu’après l’emprisonnement précédent. En fait, tout au long du mois, ces chiffres étaient toujours pires que lors de la dernière vague. Jusqu’à ce que ça arrive ce que nous attendions tous: « une baisse du taux hebdomadaire d’environ 30% ».

Et c’est intéressant non seulement à cause de la chute spectaculaire du taux de reproduction enregistrée par le graphe de Segal, mais aussi parce que les situations ne sont pas parfaitement comparables. Aujourd’hui, Israël a une économie beaucoup plus ouverte qu’à l’époque et, de plus, malgré l’enfermement, les variantes (plus contagieuses) ont commencé à se répandre dans tout le pays. Oui Les chiffres baissent toujours de la manière la plus optimiste possible.

Image | Ils étaient Segal