Le graphique dévastateur qui montre pourquoi il paie plus pour développer des applications pour iPhone

Les utilisateurs d’iPhone dépensent beaucoup plus d’argent sur l’Apple Store que les utilisateurs d’Android sur Google Play, et cette étude Appfigures Intelligence avec l’application MotionLeap en est un excellent exemple à illustrer.

On n’ose pas dire ça iPhone est pour les « riches » et Android pour les « pauvres »mais la vérité est que cette discussion est récurrente autour du bénéfices générés par les différentes applications et jeux sur les deux plates-formes.

En fait, de nombreuses lignes ont été écrites et des fleuves d’encre ont été publiés avec études et graphisme qui essayaient de nous expliquer pourquoi les utilisateurs d’iOS dépensent plus de deux fois plus sur l’Apple Store que les utilisateurs d’Android dépensent sur Google Play, mais quand même personne n’a réussi à trouver le nœud d’un problème qui réside sûrement dans le type d’utilisateurs qui achètent un iPhone par rapport aux utilisateurs qui restent avec Android.

Et en effet, pour la plupart Les utilisateurs d’Android sont des utilisateurs moyens et modestesqui achètent un smartphone pour avoir des applications et des services de base sans complications majeures, et sans les besoins supplémentaires des appareils haut de gamme comme les iPhone.

On peut donc supposer que tous les iPhones sont haut de gamme et pratiquement tous les utilisateurs qui acquièrent un iPhone ne sont pas des utilisateurs moyens sans besoins, ils chercheront donc des applications dans un Apple Store où, en plus, la quasi-totalité du catalogue est généralement payante à la fois dans les applications et dans les jeux vidéo, beaucoup plus filtrés que sur Android, où les options gratuites sont infinies, parfois avec des fonctionnalités douteuses.

Android est-il pauvre ? Les utilisateurs d’iPhone dépensent deux fois plus pour les applications et les jeux

La viralité de Motionleap a rapporté d’énormes avantages sur iOS, mais sur Android, les chiffres de revenus n’ont pas bougé

Donc, vous pouvez sûrement déjà avoir une idée de l’explication que nous trouvons pour cette étude de Appfigure Intelligencequi a analysé la viralité récente de l’application saut de mouvement sur les plateformes mobilesoù il a réussi à savourer les miels du succès pendant quelques jours, même si cela ne s’est pas traduit directement en bénéfices, du moins sur Android.

Comme vous le verrez dans les graphiques ci-dessous, cette application de retouche photo a poussé comme de la mousse fin février et début mars, correspondant presque aux chiffres sur les deux plates-formes, bien que avec Android devant en nombre de téléchargements bruts:

Cependant, le graphique connexe suivant montre comment les bénéfices ont augmenté de manière remarquable dans iOS et son Apple Storeoù les utilisateurs ont effectué des achats dans l’application pour libérer tout le potentiel de l’application, tout en sur Android la croissance exponentielle des téléchargements ne s’est pas traduite pratiquement aucune augmentation significative des revenus :

C’est pourquoi les développeurs ont compris que développer des applications pour iOS est plus avantageux et les rapporte beaucoup plusvous avez donc maintenant une explication logique de la raison pour laquelle pratiquement toutes les applications et tous les jeux de qualité commencent leur voyage sur la plate-forme Apple, où ils sont également généralement mieux entretenus, pour être ensuite déployés sur un Android dans lequel sortir la pâte les utilisateurs coûtent beaucoup plus cher.

Et avec cela, vous pouvez commencer vos discussions familiales mais maintenant avec des arguments qui expliquent les différences entre les plateformesbien que toujours sans entrer dans une appréciation dérogatoire qui « Android être pauvre »bien c’est plutôt pour les utilisateurs moyens et sans trop de prétentions avec leur smartphone.

Enfin, et au cas où vous voudriez jeter un œil à l’application Motionleap qui a motivé cette étude, ici nous vous laissons également un lien direct vers Google Play où vous pouvez trouver cette application qui est gratuit, mais avec des achats intégrés:

