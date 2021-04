Le grand-père cool Lester Holt montre ses talents de basse sur ‘Kelly Clarkson Show’

Lester Holt, présentateur de NBC Nightly News, c’est beaucoup de choses: un journaliste, un grand-père et, bien sûr, un bassiste talentueux.

Il a montré ses talents sur « The Kelly Clarkson Show » mardi, jouant avec le groupe de spectacle alors qu’ils allaient faire une pause.

En ramassant l’instrument, Lester a admis qu’il était nerveux.

«Je ne suis pas nerveux de faire les nouvelles», expliqua-t-il à Clarkson. « Mais en ce moment, je suis terrifié. »

Ce n’est pas la première fois qu’il gifle une petite basse aux yeux du public.

En 2015, Lester est apparu sur « The Tonight Show with Jimmy Fallon » et a joué avec The Roots. La famille 45secondes.fr a adoré cette performance et en a même parlé dans l’émission le lendemain matin.

« Il est déjà comme l’un des gars les plus cool qui travaille ici, mais cela l’amène à un tout autre niveau », a déclaré Savannah Guthrie à l’époque. « Pouvons-nous avoir votre autographe?! »

Il a même joué de la basse pour Clarkson auparavant lorsque les deux ont discuté en mai 2020 de la quarantaine.

« Lester, à un moment de la vie où nous pouvons être à moins de six pieds l’un de l’autre, nous devons faire quelque chose ensemble », s’est-elle exclamée. « J’adore ça … Peu de gens le savent mais en fait – ils pensent toujours que c’est le batteur – mais ce sont en fait la basse et la batterie qui maintiennent vraiment le rythme d’un set. »

«C’est un instrument sexy», a ri Clarkson à l’époque. Elle le pensait clairement, car dans l’épisode diffusé mardi, elle a réitéré son opinion.

« Lester Holt jammant avec mon groupe, vous tous! » cria-t-elle alors que le spectacle revenait de la pause publicitaire. « Vous avez l’air tout sexy sur cette basse, quoi! »

Les deux ont ensuite commencé à jouer à un jeu où ils ont essayé de lire des nouvelles ridicules sur un prompteur sans rire.

Lester est également dans un groupe appelé Rough Cuts, qui est composé principalement d’autres employés de NBC et avant la pandémie, il était connu pour jouer quelques concerts. Moonlighting en tant que musicien avait précédemment valu à Lester un article dans le New York Times, qui notait que le leader de NBC News était accro à la musique depuis son adolescence et économisait de l’argent en livrant des journaux à Sacramento pour acheter sa première guitare, une imitation Fender Jazz. , pour 60 € dans un prêteur sur gages.

Cette même guitare se trouve dans son bureau du Rockefeller Center comme un symbole du chemin parcouru, a rapporté le Times.

«Je suis au sommet de ma profession», a déclaré Lester au journal en 2019. «Il n’y a nulle part ailleurs où aller, mais je ne veux pas que cela définisse qui je suis. Si ce travail a disparu un jour, je suis toujours moi, j’ai encore tellement plus à donner, et faire de la musique en est un symbole.

