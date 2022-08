Le grand geste de Robert De Niro qui a sauvé The Deer Hunter

Hollywood

L’acteur qui a joué Michael dans ce film sur le stress post-traumatique de la guerre du Vietnam était l’un des héros de la production.

©IMDBLe film a été réalisé par Michael Cimino.

En 1978, l’un des meilleurs films chargés de représenter le versant le plus complexe de la guerre, celui du stress post-traumatique, sort en salles. On parle de Le chasseur de cerfproduction dirigée par michel cimino qui mettait en vedette les vedettes de Robert de niroChristopher Walken, Meryl Streep et John Cazalel’une des icônes de Hollywoodqui avec seulement cinq films dans sa carrière est fier qu’ils aient tous été récompensés par l’Académie avec l’Oscar du meilleur film.

C’est précisément de Jean Cazalé De qui faut-il parler pour évoquer l’un des gestes les plus impressionnants de la carrière de Robert de niro. L’acteur qui avait déjà joué Conducteur de taxi aux commandes de Martin Scorsese Il était l’un des principaux responsables de Le chasseur de cerf cela aurait été possible, grâce à la façon dont il s’est comporté avec son ami, qui avait reçu un diagnostic de cancer et traversait les derniers jours de sa vie.

Il s’avère qu’aucune compagnie d’assurance n’a voulu accepter d’être contractée par l’état de santé de Jean Cazalé. Du moins pas pour un prix que les producteurs avaient l’habitude de payer pour ces productions de Hollywood. Par conséquent, la position de Jean Cazalé dans le film (il était chargé d’interpréter Steven) était sur le point d’être perdu. Il a été Robert de niro celui qui a pris les rênes et a décidé de prendre en charge l’argent que les assureurs demandaient pour pouvoir couvrir le tournage de Le chasseur de cerf.

le traquer parcouru tout le tournage de Le chasseur de cerf sachant qu’il était en train de mourir. « Pendant le tournage, John il était de plus en plus malade et les producteurs ont tout fait pour annuler son contrat et le remplacer. Mais Robert De Niro et Meryl Streep menacé de démissionner s’ils le faisaient, alors Cimino a réorganisé tout le programme pour tourner les scènes de John”révélé dans Les nouvelles du millésime. Pendant ce temps, Al Pacino pris soin de l’emmener à ses traitements de chimiothérapie pendant Niro il a payé ses factures.

+Le dernier film de John Cazale

Le chasseur de cerf C’est la fin de la courte mais prolifique carrière de Jean Cazaléqui faisait partie de Le Parrain 1 et 2, La conversation Oui Après-midi de chien. L’acteur (qui à l’époque était en couple avec Meryl Streep) a pu filmer toutes ses scènes grâce aux changements d’horaire, mais il n’a jamais pu voir le montage final sur grand écran. L’acteur a perdu la vie à l’âge de 42 ans, le 13 mars 1978. Vous pouvez voir dans Youtube le documentaire découvrir Jean Cazaléoù toute sa vie est passée en revue.

