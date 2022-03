Le grand geste de Mila Kunis et Ashton Kutcher pour l’Ukraine

Guerre Ukraine-Russie

La guerre en Europe de l’Est n’est pas étrangère à certaines stars d’Hollywood. Le couple d’acteurs qui s’est rencontré dans Ce spectacle des années 70 a décidé de prendre des mesures à ce sujet après avoir pris connaissance de la situation.

© GettyLa relation entre les acteurs a commencé il y a une dizaine d’années.

Depuis quelques semaines, l’Europe de l’Est est touchée par une terrible crise qui tient le monde entier en haleine. La Russie et l’Ukraine sont en guerre et cela a rapidement atteint les oreilles des acteurs de Hollywood, dont beaucoup se sont prononcés contre cette situation. Deux de ceux qui étaient inquiets et ont décidé de prendre les choses en main sont le couple qui s’est rencontré à que les années 70 montrent, Mila Kunis et Ashton Kutcher.

La décision prise par les artistes n’était pas aléatoire. Au-delà de la tristesse qu’ils peuvent avoir pour le présent que vit le monde, avec un nouveau conflit armé, Kunis Il a des raisons particulières d’exprimer son activisme. Bien que l’actrice de 38 ans n’ait pratiquement pas d’accent et que beaucoup pensent qu’elle est américaine, la réalité est qu’elle est née en Ukraine en 1983, lorsque le pays faisait encore partie de l’Union soviétique.

À la page GoFundMe, Kutcher et Kunis a décidé de lever des fonds pour aider les Ukrainiens touchés par la guerre. Selon ce qui a été révélé jusqu’à présent, ils ont déjà obtenu 9,3 millions de dollars grâce à l’aide du peuple. L’objectif est de récolter 30 millions de dollars auxquels ils ajouteront 3 qu’ils contribueront depuis leurs comptes. La collecte a été obtenue en une seule journée de dons.

« Aujourd’hui, je suis fière d’être Ukrainienne. Alors que ma famille est arrivée aux États-Unis en 1991, je suis né à Tchernivtsi, en Ukraine, en 1983. »a écrit Mila Kunis sur la page où ils recueillent des dons. « Les Ukrainiens sont un peuple fier et courageux qui mérite notre aide en ces temps difficiles. Cette attaque injuste contre l’Ukraine et l’humanité en général est dévastatrice et le peuple ukrainien a besoin de notre soutien. »a-t-il conclu.

Une actrice de The Butterfly Effect a également appelé à la paix en Ukraine

Mila Kunis elle n’était pas la seule à se souvenir de ses racines et à demander la paix en Europe de l’Est. Irina Gorovayaactrice qui a donné vie à la version adolescente de Kayleigh dans L’effet papillon (et c’était aussi Margot Tenenbaum au Les Tenenbaum excentriques), a partagé une histoire dans laquelle il a demandé à ses abonnés la solidarité. « Il y a une guerre et mon cœur se brise chaque jour, quand la terre de mes grands-parents brûle. prends soin de toi Prendre soin des autres »a-t-il pointé.

