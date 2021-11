Le grand geste de Keanu Reeves avec son compatriote John Wick 4

Aujourd’hui, nous avons plusieurs célébrités qui ont conquis le cœur des fans, mais peu parviennent à atteindre le niveau de Keanu préfet. Il existe de nombreuses actions organisées qui ont été viralisées sur les réseaux sociaux, comme celle qui est devenue connue ces derniers jours concernant un grand geste qu’il a eu avec une partie de la production de John mèche 4.

L’acteur fait partie de la franchise d’action qui présentera son quatrième film le 27 mai 2022, même si ce ne sera pas le dernier, puisque la partie 5 a été confirmée début août de l’année dernière.En même temps, l’interprète reviendra comme son rôle de Neo dans la saga de La matrice, appel « Résurrections », qui sortira en salles le 23 décembre.

+ Le geste de Keanu Reeves avec ses compagnons de John Wick 4

Son humilité, sa simplicité et sa gentillesse sont continuellement soulignées par les fans et ses propres collègues, ainsi que par l’équipe de production dont il fait partie. On savait récemment que, Après avoir terminé les enregistrements de la quatrième cassette, il a offert des montres Rolex aux cascadeurs de la saga.

Le geste n’était pas seulement de leur accorder le présent, puisque Keanu a invité ses quatre doubles, Bruce Lee Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo et Li Qiang, à dîner dans un restaurant parisien. appelé Le Bistro Paul Bert. C’est là que a offert à chacun une montre Rolex Submariner, le premier pour les plongeurs qui résiste jusqu’à 100 mètres de profondeur, qui ont une valeur d’environ 10 mille dollars.

Ça ne fait aucun doute que Reeves il ne cesse d’ajouter des points au public et semaine après semaine il se consolide parmi les stars les plus aimées. Ce n’est pas la première fois qu’il précise cette qualité, puisqu’avant qu’un geste qu’il a eu avec l’actrice Octavia Spencer soit connu, qui a rappelé dans une interview qu’il se rendait à un casting, mais sa voiture est tombée en panne au milieu de la rue et l’acteur a semblé la sauver.

