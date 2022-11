Le grand geste de Dakota Fanning dans Little Big Friends

Hollywood

L’actrice a fait la une de la comédie de 2003 aux côtés de Brittany Murphy. Le projet était dirigé par Boaz Yakin.

©IMDBPetits Grands amis.

En 2003, Brittany Murphy et Dakota Fanning Ils ont joué dans l’un des films les plus mémorables de leur carrière. On parle de comédie Little big friends (Uptown Girls, était son titre original), où un jeune millionnaire au style de vie bohème manque d’argent d’un moment à l’autre et obtient un emploi de nounou pour une petite fille de la classe supérieure aux goûts très raffinés. Ce qui a commencé comme un choc de mondes complètement antagonistes a fini par nous donner l’une des relations les plus tendres jamais vues dans le cinéma.

Le film a été réalisé par Boaz Yakine et avait dans son équipe technique le chef décorateur Kalina Ivanovqui faisait partie de projets tels que Petite Miss Soleil et jusqu’à Le silence des innocents. Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvéle réalisateur a rappelé ce que c’était que de travailler avec Dakota Fanning dans un film qui, comme il l’a souligné, lui a laissé de très beaux souvenirs.

L’un des plus importants concernait une attitude de Dakota Fanning totalement remarquable. A l’époque, l’actrice que l’on a vue récemment dans L’aliéniste, n’avait que neuf ans mais dégageait un professionnalisme tout à fait enviable. Peut-être avoir travaillé sur de grosses productions comme Mon nom est Sam Soit Ally Mc Beal cela lui a donné un aperçu de la façon dont les stars se sont comportées dans ces productions.

« Dakota Fanning Il avait l’âge de mon fils. C’était très intéressant. Mon fils avait exactement le même âge qu’elle au moment où elle tournait le film et j’ai été totalement époustouflé par son professionnalisme. »assuré Kalina Ivanov. « Il était vraiment impressionnant à neuf ans »a-t-il ajouté, pour détailler plus tard : « Il a écrit des notes de remerciement à toute l’équipe technique. C’est une personne très spéciale. ».

+Où voir Little Big Friends

Si après avoir lu cette note vous avez envie de courir pour voir Petits grands amis, peu importe que vous soyez en Amérique latine ou en Espagne, vous pourrez le faire sans problème. Dans le cas où vous voudriez y jouer dans des pays comme le Mexique, l’Argentine ou la Colombie, vous devez le faire via Amazon Prime Vidéo. Si vous souhaitez le reproduire en Europe vous devrez utiliser la plateforme de diffusion de MGM.

