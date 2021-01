Le grand fouet de pistolet de tir PSVR obtient la campagne 2089 gratuite

Pistol Whip s’est classé très haut lorsqu’il s’agissait d’élaborer le meilleur jeu PSVR de 2020 lors de nos délibérations sur le jeu de l’année, et cette expérience à grande vitesse s’améliore encore aujourd’hui avec l’introduction de la toute nouvelle campagne 2089. Il s’agit d’une mise à jour gratuite qui ajoute une nouvelle histoire racontée à travers cinq scènes différentes, estimée à environ une demi-heure – obtenez un avant-goût de ce à quoi vous attendre avec la bande-annonce intégrée ci-dessus.

Vous pouvez en savoir plus sur le développement de l’extension sur le blog PlayStation, où Ashley Riott de Cloudhead Games explique comment l’équipe a créé la chanson parfaite pour accompagner la bataille finale ainsi que la façon dont le récit a été transformé en bande dessinée. La prochaine mise à jour, intitulée Concierge, ajoutera également tout le contenu de 2089 dans le mode Arcade préexistant pour que les fans dévoués puissent jouer encore et encore. « Restez à l’écoute ici ou sur nos réseaux sociaux pour rester à jour sur cela et tout ce que nous avons prévu pour l’avenir de Pistol Whip. » Il y a encore plus à venir de ce jeu de tir épique sur rails, alors.