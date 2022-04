Le grand film qui quitte Netflix ce week-end et que vous ne devriez pas manquer

Netflix

Le contenu qui n’est pas original de Netflix n’est pas sur la plate-forme pour toujours. Dans votre liste apparaîtra une production qui ne sera plus disponible ce samedi.

Dès ses débuts, en Netflix Il était possible de profiter de toutes sortes de classiques et de séries incontournables telles que copains Soit famille moderne, qui ne font plus partie du catalogue. Est-ce que, pour élargir sa portée, la plate-forme de Roseau Hastings s’appuyait sur des accords de distribution avec de grands studios comme Images de Warner Bros. ou absorbé par Disney, Renard du 20e siècle. L’idée était de pouvoir attirer et fidéliser le public avec leurs productions originales.

Parmi les histoires de plus en plus foisonnantes qui ont émergé du producteur de le N rouge Il y a encore quelques films qui font partie de son catalogue en raison d’accords commerciaux. L’un d’eux est une grande production de Corée du Sud qui ce samedi achèvera son cycle et ne sera plus disponible. Oui le jeu du calmar Cela vous a donné envie de voir plus de productions du pays asiatique, vous devriez lui donner une chance.

On parle de brûlantun film réalisé par Lee Changdong qui a été créée en 2018 et avait parmi ses protagonistes la star de Les morts qui marchent, Steven Yeun. L’histoire se concentre sur Jong Suun jeune bachelier qui veut devenir écrivain et croise la route de Hae-mi, une compagne d’enfance dont il tombe amoureux. Tout changera quand Ben (Youn) entrent en scène et déstabilisent complètement leur vie.

La photographie du film et les climats générés dans chaque interaction entre Jong-su et Hae-mi ils sont de haut vol, et le film maintient un rythme qui le rend complètement hypnotique. De plus, un jeu constant est généré entre l’incertitude/l’innocence de Jong Suqui, avec les délires apparents de Hae-mi ils rendent très difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas, dans une histoire qui surprend par sa fin et vous laisse penser pendant des heures à ce que vous avez vu.

Un autre film similaire à Burning

Au cas où vous auriez vu brûlant ou après l’avoir vu, vous voulez voir quelque chose de similaire, vous pouvez sauter sur la plate-forme et rechercher Animaux nocturnes dans Amazon Prime Vidéo. Avec Jake Gyllenhaal et Amy Adams en tant que protagoniste, cette production dirigée par Tom Ford dans lequel une femme qui réussit est obligée de fouiller dans son passé lorsqu’elle découvre dans sa boîte aux lettres un roman écrit par son ex-partenaire. Comme dans le film Lee Changdongle réel et le fantasme s’entremêlent pour générer la confusion chez le spectateur.

