« Le grand déluge »: la véritable histoire du déluge du millénaire en Pologne

Créé et produit par Anna Kępińska, « The Great Flood » (« High Water » en anglais et « Wielka woda » dans sa langue d’origine) est un série netflix polonaise qui recrée les inondations de 1997 en Europe, ainsi que la stratégie politique décisive et controversée pour minimiser les dégâts.

La fiction réalisée par Jan Holoubek et Bartłomiej Ignaciuk, et écrite par Kasper Bajon et Kinga Krzeminska, compte six épisodes qui seront diffusés en première sur la plateforme de streaming populaire le 5 octobre 2022.

Tomasz Schuchardt, Anna Dymna, Jerzy Trela ​​​​et Tomasz Kot sont quelques-uns des acteurs qui composent le casting de « la grande inondation», qui recrée des événements réels grâce aux interviews des créateurs et réalisateurs avec des victimes et des témoins d’inondations.

Ensuite, quelle est la véritable histoire derrière la nouvelle série Netflix? Quelles ont été les causes et les conséquences du soi-disant déluge du millénaire ?

Scène de la série polka de Netflix « The Great Flood » (Photo : Netflix)

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE L’INONDATION DU MILLÉNAIRE

L’inondation d’Europe centrale de 1997 a été l’une des plus grandes catastrophes naturelles à avoir frappé la Pologne au XXe siècle, mais aussi blessé l’Allemagne et la République tchèque. En plus d’avoir causé des dégâts matériels estimés à 4 500 millions de dollars, il a fait 114 morts, comme le rapportait CNN à l’époque.

La grande inondation de 1997 a commencé le 5 juillet en République tchèque et un jour plus tard, elle s’est propagée à la Pologne. Après les premières inondations, le Premier ministre polonais Włodzimierz Cimoszewicz a visité les environs de Prudnik et Głuchołazy. Le 7 juillet, l’eau a submergé les villages locaux situés près de Kłodzko.

Selon le site Internet de Wroclaw, la montée rapide du niveau de l’eau dans l’Oder à Trest n’a pas inquiété Wroclaw, qui a commencé à se préparer à lutter contre l’inondation. Le jeudi 10 juillet, le Comité provincial de protection contre les inondations a décidé de faire sauter les digues anti-inondation dans les villes proches de Wroclaw : Janowice, Jeszkowice, Łany. Mais les habitants des lieux mentionnés ont commencé à protester et l’ont évité.

En conséquence, le 12 juillet 1997, une partie de la ville était complètement coupée du monde. L’inondation a touché l’hôpital Tadeusz Marciniak, l’Institut de biochimie Tamka, le service médical d’urgence, l’usine de production d’eau de Grobla et d’autres lieux importants.

Le 18 juillet, le président polonais Aleksander Kwaśniewski a décrété une journée de deuil national.

Les causes de la Grande Inondation de 1997

Selon le livre « Extreme Hydrological Events: New Concepts for Security », les deux périodes de fortes pluies connues par le sud-ouest de la Pologne et le nord de la République tchèque ont été causées par un système de basse pression appelé la dépression de Gênes.

Les précipitations ont été très importantes, de 300 à 600 millimètres, et ont fait monter les niveaux d’eau de 2 à 3 mètres au-dessus des moyennes précédemment enregistrées.

Les conséquences du déluge du millénaire

Des morts:

56 en Pologne

58 en République tchèque

Dommages matériels: