Le grand «  cuit  » lunaire des nœuds et des roches lunaires – Rapport du commandant: jour lunaire 13

Les membres d’équipage de Selene IV explorent une grotte de lave près de l’habitat HI-SEAS pour la recherche d’habitabilité et d’astrobiologie. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Cameron Crowell)

Le Dr Michaela Musilova est le directeur de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HAUTE MER), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle est aux commandes de la mission lunaire Selene IV de deux semaines et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr. Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Rapport du commandant de la mission lunaire Selene IV à HI-SEAS

Jour lunaire 13 (25 mars 2021)

Nous avons tout cuit. La météo d’aujourd’hui a apporté tellement de soulagement et de joie à tout l’équipage que nous avons dû célébrer. Nous avons enfin pu faire des marches sur la lune sans être tourmentés par les tempêtes de poussière sur la lune (alias les tempêtes de pluie sur le volcan Mauna Loa à Hawaï). L’absence de tempêtes de poussière a également permis de recharger entièrement les batteries de l’habitat HI-SEAS grâce à nos panneaux solaires. Pour ces raisons, l’équipage est allé un peu trop loin en utilisant l’énergie solaire et a cuit des quantités ridicules de nœuds à l’ail (un favori HI-SEAS), des « panfins » (muffins à la pâte à crêpes) et un gâteau au chocolat. Ils ont littéralement cuit tout ce à quoi ils pouvaient penser.

Curieusement, cela comprenait des roches de cuisson. Les odeurs douces des friandises fraîchement cuites ont été rapidement remplacées par des odeurs de terre et de brûlé. J’ai rapidement couru au four pour trouver un tas de sol volcanique brisé qui séchait là-dedans. L’équipage a taquiné le spécialiste de mission Cameron Crowell qu’il a cuit des roches volcaniques parce qu’il était tellement désespéré de manger autre chose que notre nourriture lyophilisée. Il est vrai que manger les mêmes vieux plats préparés avec des aliments lyophilisés lors de missions analogiques devient très vite banal.

Les membres d’équipage de Selene IV préparent des nœuds à l’ail, des «panfins» (muffins à la pâte à crêpes) et un gâteau au chocolat. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Michaela Musilova)

Cependant, Cameron faisait cuire ces roches pour ses recherches sur les propriétés magnétiques des roches de lave à des fins d’utilisation des ressources in situ (ISRU). Ils comprennent la fabrication de matériaux de construction sur la lune et sur Mars en utilisant un régolithe local (sol), ainsi que la décomposition de l’eau dans le régolithe pour créer de l’oxygène et de l’hydrogène. Grâce aux bonnes conditions météorologiques, Cameron a pu collecter tous les échantillons de lave dont il avait besoin. Il les a ensuite pulvérisés, les a séchés dans le four et a utilisé des aimants pour séparer les particules magnétiques du reste du régolithe analogique. Après la mission, Cameron travaillera sur un article scientifique en utilisant les résultats de ses recherches. Néanmoins, tout l’équipage insiste toujours sur le fait que Cameron a tenté de récolter des matériaux rocheux locaux pour sa subsistance, pas pour ses recherches.

Blagues mises à part, l’équipage de Selene IV a semblé souffrir de ne pas être en mesure de faire du pain et de diversifier ses repas. Comme l’a dit un membre d’équipage: « Hier, nous avons dû survivre sans pain et c’était horrible. Tristesse. C’était assez pour que l’équipage devienne presque fou. Aujourd’hui, plein de soleil et de pâtisseries, il semble que nous vivons une autre vie. C’est incroyable ce qu’un jour de soleil fera. »

Les trèfles rouges de l’officier des opérations d’équipage Lori Waters poussent en hydroponie lors d’un essai au sol de l’expérience ExoLab sur la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Lori Waters)

Pour sauver nos membres d’équipage de trop de désespoir, l’officier des opérations d’équipage Lori Waters a décidé de récolter les microgreens de radis daikon qu’elle avait cultivés pour l’équipage. Ils ont ajouté un bon croquant vert épicé au dîner lunaire plutôt peu excitant.

L’équipage était si reconnaissant pour le rafraîchissement que le radis daikon a apporté à nos jours que Lori a même écrit une nécrologie légère pour ces microgreens: « Au revoir Daikon. Nous avons savouré votre couleur et vos épices. L’équipage de Selene IV considérera à jamais votre contribution à la survie lunaire. , d’autant plus que nous avons eu recours aux expériences scientifiques. Merci pour votre sacrifice, votre texture et votre saveur. #NeverForgetDaikon «

Comme il ressort clairement de la notice nécrologique, les expériences d’agriculture spatiale ont apporté de nombreux avantages physiologiques et psychologiques positifs à l’équipage de Selene IV. Lori a découvert que la consommation de microgreens, la prise en charge de différentes expériences à base de plantes et ses observations quotidiennes du projet de mission ExoLab-8 permettaient à l’équipage de se connecter à la «Terre». Les membres d’équipage de Selene IV ont également pu consommer des aliments riches en nutriments et apprendre comment d’autres organismes réagissent aux environnements extrêmes lorsqu’ils sont cultivés lors de missions spatiales analogiques.

L’ingénieur d’équipage Jack Bryan exploite un drone volant à l’extérieur de HI-SEAS depuis l’intérieur de l’habitat. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Michaela Musilova)

L’ingénieur des systèmes d’équipage Bill O’Hara et l’ingénieur d’équipage Jack Bryan ont également pu mener à bien leurs projets. Bill, qui est un ingénieur système principal de la Sierra Nevada Corp., a terminé la collecte de données à l’appui d’une étude de cas sur la conception de l’habitat HI-SEAS. De plus, il a effectué deux marches sur la lune dans des grottes de lave voisines où il a testé des méthodes d’évaluation de l’habitabilité de ces formations dans des formations similaires sur la Lune et sur Mars.

Jack a pu créer et analyser un certain nombre de matériaux d’essai en utilisant du polyéthylène basse densité directement récolté à partir des déchets de l’habitat et de la poudre de régolithe analogue de la lave environnante. Chaque échantillon était une amélioration par rapport au dernier, que Jack prévoit d’étudier pour les futures recherches et applications de l’ISRU.

Les agents Monica Parks et Lori Waters testent les propriétés du régolithe volcanique lunaire simulé par HI-SEAS. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Lori Waters)

Au cours de notre mission, nous avons beaucoup appris les uns sur les autres, en tant qu’individus et en équipe. Monica Parks, chargée de communication scientifique, a découvert dans son étude que nous avons tous un lien commun. Chacun de nous a rencontré d’innombrables obstacles et rejets au fil de sa carrière et de sa vie. Chacun de nous incarne l’esprit de persévérance de manière unique et complexe. C’est pourquoi nous nous entendons d’une manière que même les plus proches de nous peuvent ne pas comprendre. Dire au revoir à cette équipe merveilleuse et super amusante sera déchirant pour moi.

Alors que notre mission touche à sa fin, je crois fermement que nous continuerons à être une famille spatiale et à maintenir ces liens entre nous, même après notre retour dans nos maisons sur «Terre». Je suis très reconnaissant d’avoir pu rester en contact et soutenir ma famille spatiale partout dans le monde, même si dans certains cas, cela fait plusieurs années que nous étions en mission ensemble. Avec quelques équipages, nous préparons déjà des retrouvailles et de nouveaux voyages aventureux, comme l’ascension du mont Kilimandjaro et l’exploration de différents pays d’Asie.

Le commandant Musilova a signé pour préparer une chasse au trésor (et en partie une chasse à l’oie sauvage) pour la mission Selene V qui débutera dans quelques jours. Mon équipage prépare des indices qui mèneront au célèbre trésor HI-SEAS « Easter egg » et à des trèfles grossiers en cours de route pour tester les débutants sur la lune. Il y a toujours quelque chose à espérer dans ces missions spatiales analogiques!

