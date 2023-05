Le grand bond en avant de l’Inde : elle construit 100 kilomètres d’infrastructures toutes les 100 heures

L’Inde veut des routes. Et il les veut à une vitesse record. Sur le point de renverser la Chine en tant que territoire le plus peuplé de la planète – si ce n’est pas déjà fait – et avec son gouvernement gérant des prévisions de croissance de 6,5% du PIB malgré les vents violents qui soufflent sur l’économie mondiale, le pays asiatique est renforcer sa carte des infrastructures. Rien d’étonnant dans un pays qui pêche déjà dans les eaux des multinationales technologiques qui cherchent de nouveaux pôles de production au-delà de la Chine. Ce qui est choquant, c’est la rapidité avec laquelle il étend ce réseau routier, ce dont il se vante déjà… et non sans raison.

Son dernier grand exploit : 100 kilomètres de routes en 100 heures.

Un kilomètre de route toutes les heures. C’est choquant, mais c’est l’étonnant équilibre que revendique l’exécutif indien sur l’une de ses autoroutes du nord, celle qui relie Aligarh et Ghaziabad, deux villes situées dans l’État d’Uttar Pradesh. Il y a quelques jours, le ministre des Transports routiers, Nitin Gadkari, s’est vanté de la pose de béton bitumineux sur 100 kilomètres de route. Pour l’instant rien d’étonnant. La chose frappante, qui amène Gadkari à parler de « un exploit remarquable » Ce qui « fait l’histoire », c’est le temps qu’il a fallu : 100 heures.

« Une époque sans précédent ». C’est ainsi que le célèbre le ministre, qui ne ménage pas ses éloges pour souligner le bien-fondé du projet, ses auteurs et l’utilité même de la route. « La section Ghaziabad-Aligarh de la NH-34, qui s’étend sur 118 kilomètres, joue un rôle crucial en tant que lien de transport entre les régions densément peuplées de Ghaziabad et d’Aligarh », souligne. La route relie également des zones industrielles et agricoles et des centres éducatifs, ce qui amène le dirigeant à souligner sa volonté de développement.

Un autre des messages sur lesquels Gadkari insiste est que le projet intègre la technologie Cold Central Plant Recycling, ce qui lui permet de « réduire considérablement » la consommation de carburant et les émissions polluantes.

Est-ce un cas isolé ? Non. La vérité est que ce n’est pas la première fois que Gadkari montre sa poitrine à la vitesse à laquelle les travaux se font sur les routes de l’Inde. En fait, le pays se vante à la fois de son infrastructure et du rythme auquel il progresse. En 2021, le ministre a souligné que trois records du monde avaient été atteints en mars.

« Nous sommes entrés dans le record du monde Guinness en construisant une route en béton à quatre voies de 2,5 km en 24 heures. Nous avons également construit une route asphaltée à une voie de 25 km entre Solapur et Bijapur en 24 heures », a célébré le ministre. Peu avant, en février 2021, la firme Patel Intrastructure Limited avait revendiqué un autre jalon de construction, celui de la plus grande quantité de béton déployée sur une autoroute à quatre voies en seulement 24 heures.

Beaucoup de kilomètres, très rapide. La liste ne s’arrête pas là. Il y a un an, la National Highway Authority (NHAI) gonflait ce qu’elle considérait comme un nouveau record du monde : il avait fallu moins de cinq jours pour achever avec succès la construction de 75 kilomètres d’autoroute en béton, un tronçon de la NH 53 qui s’étirait entre Amravati et Akola, dans le Maharashtra. Pour être plus précis, l’exploit a été accompli en 105 heures et 33 minutes avec l’aide de 720 ouvriers.

« Des progrès considérables ». La phrase est encore de Gadkari, bien qu’il l’ait prononcée en 2021, lorsqu’il a calculé que tout au long de l’exercice 2020-2021 son département avait construit 13 394 kilomètres d’autoroute, ce qui l’a amené à parler de la construction de 37 kilomètres par jour. « Des progrès considérables ont été réalisés dans la construction d’autoroutes nationales dans tout le pays… Ces réalisations sont sans précédent et inégalées dans tout autre pays du monde », a-t-il célébré.

Pour les mêmes dates le quotidien Temps de l’Hindoustan il a utilisé une calculatrice et a rapporté qu’en sept ans, l’Inde avait allongé la longueur des autoroutes nationales de plus de 50%. Selon les calculs du journal, basé à Delhi, en mars 2021 le pays avait construit 137 625 km, contre 91 287 en 2014. Autre indicateur à la hausse, l’investissement, avec des dépenses cinq fois plus élevées.

appuyer sur l’accélérateur. Une autre estimation intéressante est celle de Bank of America Securities India, qui a calculé l’an dernier que le pays est sur la bonne voie pour couronner une augmentation notable de son réseau d’infrastructures : au cours de la décennie se terminant en 2025, plus de chemins de fer et d’autoroutes auront été développés qu’à long terme. période entre 1950 et 2015. Du moins selon ses calculs.

D’ici deux ans, l’agence estime que le réseau routier national atteindra 180 000 km. Le déploiement n’est pas accidentel : le pays dispose d’un programme, le Bharatmala Pariyojana, qui vise justement à améliorer la connectivité dans le pays. En plus des routes, l’Inde a en effet considérablement étendu son réseau ferroviaire : Bank of America Securities estime que d’ici 2025, elle ajoutera 120 000 km, loin des 10 000 enregistrés en 1950. Dans le cadre de cet effort, elle construit le plus haut chemin de fer pont du monde, à 359 mètres.

Image de couverture: Nitin Gadkari (Twitter)

