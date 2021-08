Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, testé positif au Covid-19

Adversaire des mandats de vaccins et de masques, le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a été testé positif au COVID-19.

En juillet, Abbott a publié un décret interdisant aux districts scolaires et aux gouvernements locaux de délivrer des mandats de masque ou de vaccin.

Maintenant, sa commande lui a peut-être coûté sa santé alors qu’il combat le virus qu’il n’a pas réussi à contrôler dans l’État.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, est testé positif au COVID-19.

« Comme vous l’avez peut-être déjà entendu, j’ai été testé positif pour COVID-19 », a déclaré Abbott le 17 août, s’adressant au public dans un message vidéo

« Je me teste tous les jours », a-t-il déclaré, et aujourd’hui est le premier jour où j’ai été testé positif.

Abbott s’est donné beaucoup de mal pour interdire les masques scolaires et les vaccins, mais semble faire tout ce qui est en son pouvoir pour se protéger.

Le gouverneur Abbott est entièrement vacciné malgré son interdiction de vaccination.

« Je veux également que vous sachiez que j’ai reçu le vaccin COVID-19, et c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles je ne ressens vraiment aucun symptôme en ce moment », a confirmé Abbott dans la vidéo.

Abbott reçoit également un traitement aux anticorps monoclonaux, bien qu’il ait confirmé qu’il n’avait « pas de fièvre, pas de courbatures, pas d’autres types de symptômes ».

Abbott a dévoilé vendredi dernier un plan pour lancer neuf centres de perfusion d’anticorps monoclonaux à travers l’État alors que les lits d’hôpitaux de soins intensifs du Texas se remplissent.

Le gouverneur Abbott a assisté à un grand rassemblement un jour avant d’être testé positif pour COVID-19.

Abbott a reçu ses résultats de test positifs un jour après avoir assisté à un grand rassemblement intérieur non masqué.

Le dimanche 16 août 2021, la campagne Abbott s’est rendue sur Twitter avec un clip du grand rassemblement en salle auquel Abbott a assisté.

Abbott, « est à la réunion du Republican Club at Heritage Ranch ce soir! » le post Twitter lu.

Abbott avait auparavant blâmé les immigrants pour la propagation du coronavirus.

Le mois dernier, Abbott a publié un autre décret exécutif obligeant les soldats de l’État à arrêter les véhicules soupçonnés de transporter des migrants, « qui présentent un risque de transporter le COVID-19 ».

Manoj Govindaiah, directeur des affaires politiques et gouvernementales au Centre pour les services éducatifs et juridiques pour les réfugiés et les immigrants, basé au Texas, est venu défendre les immigrants.

« Les responsables de la santé publique sont tout à fait d’accord », a-t-il déclaré, « que les migrants n’apportent pas nécessairement de COVID en plus grand nombre que quiconque ».

Les virus se propagent. Insinuer que les immigrés sont les seuls responsables de la propagation du coronavirus, c’est « simplement déplacer le blâme » comme l’a dit Govindaiah.

Tout le monde peut contracter le COVID-19, et tout le monde peut le propager. Il est absurde de blâmer uniquement les immigrants pour la propagation du COVID-19 au Texas, en particulier lorsque des citoyens américains ont voyagé et contribué à la propagation.

Le Texas est un hotspot COVID-19.

Mardi, l’État du Texas a signalé plus de 15 000 nouveaux cas de COVID-19. Actuellement, le Texas est à une moyenne de 15 000 cas par jour sur sept jours.

Plus tôt cette semaine, Abbott a demandé à la Texas Hospital Association de « reporter volontairement » les procédures médicales électives pour fournir plus de lits de soins intensifs aux patients COVID-19.

En outre, le Texas fait venir environ 2 500 membres du personnel médical de l’extérieur de l’État pour aider les médecins et les infirmières surchargés de travail qui vivent dans l’État du Texas.

« Cette aide n’a pas pu arriver assez vite », a déclaré Ted Shaw, président de la Texas Hospital Association. «De nombreux hôpitaux ont déjà mis au ralenti des services non essentiels et détournent des patients pour étendre leurs capacités de dotation. L’industrie hospitalière perd du personnel de première ligne, en particulier des infirmières, à cause de l’épuisement professionnel et de la maladie ; beaucoup ont quitté la profession en raison de la nature extrême du travail pendant une pandémie implacable. »

Si seulement plus de mesures préventives étaient mises en place.

Quand Abbott commencera-t-il à prendre au sérieux la propagation du COVID-19 et à appliquer des mesures préventives à l’échelle de l’État ? A-t-il appris ses leçons ? Masques enfilés et croisons les doigts…

