Le gouverneur de l’Oklahoma promulgue l’interdiction d’avortement la plus restrictive du pays

Le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, a signé mercredi un projet de loi qui interdit presque tous les avortements après la « fécondation », ce qui en fait la loi sur l’avortement la plus restrictive du pays.

La loi de l’État, qui entre en vigueur immédiatement, n’autorise les avortements que dans les cas où la vie d’une femme enceinte est en danger ou lorsqu’une grossesse est le résultat d’un viol ou d’un inceste signalé aux forces de l’ordre.

Cela ressemble également à une loi du Texas qui permet aux gens d’intenter des poursuites civiles contre quiconque s’engage à aider ou à encourager la procédure.

« J’ai promis aux habitants de l’Oklahom qu’en tant que gouverneur, je signerais tous les projets de loi pro-vie qui tomberaient sur mon bureau et je suis fier de tenir cette promesse aujourd’hui », a déclaré Stitt, un républicain qui brigue un second mandat de gouverneur, dans un communiqué. . « A partir du moment où la vie commence à la conception, nous avons la responsabilité en tant qu’êtres humains de faire tout ce que nous pouvons pour protéger la vie de ce bébé et la vie de la mère. »

Le Centre pour les droits reproductifs et la planification familiale dit mercredi ils poursuivraient l’Oklahoma au sujet de la nouvelle loi.

Stitt avait précédemment promulgué une mesure interdisant les avortements une fois qu’une activité cardiaque peut être détectée, à environ six semaines. Cette interdiction a poussé les quatre cliniques d’avortement de l’État à refuser des patientes, a rapporté NBC News ce mois-ci.

En avril, Stitt a signé un projet de loi qui érige en crime le fait de pratiquer un avortement. Cette mesure devrait entrer en vigueur cette année.

La dernière signature du projet de loi intervient quelques semaines à peine après qu’un projet d’avis majoritaire rédigé par le juge Samuel Alito a indiqué que la Cour suprême des États-Unis était sur le point d’annuler Roe v. Wade. Une décision dans ce cas pourrait intervenir fin juin ou début juillet.

« Nous assistons au début d’un effet domino qui se propagera dans tout le Sud et le Midwest si Roe tombe », a déclaré mercredi Nancy Northup, présidente et chef de la direction du Center for Reproductive Rights, dans un communiqué.

« Interdire l’avortement après six semaines n’était pas assez extrême pour les législateurs de l’Oklahoma. L’objectif du mouvement anti-avortement est de s’assurer que personne ne puisse accéder à l’avortement à aucun moment et pour quelque raison que ce soit », a-t-elle ajouté. « En ce moment, les patients de l’Oklahoma sont plongés dans un état de chaos et de peur. Ce chaos ne fera que s’intensifier à mesure que les États environnants couperont également l’accès.

