« Ma femme et moi n’allons pas faire les masques avec les enfants, nous ne l’avons jamais fait », Florida Republican Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré – ou « Death Santis » comme certains aiment l’appeler. « Je veux voir mes enfants sourire. »

Et par « voir mes enfants sourire », il veut dire sans la protection des masques. Les gens ne peuvent pas sourire quand ils sont morts, gouverneur DeSantis. Des milliers de personnes qui meurent pourraient être une raison suffisante pour dire aux « enfants » de garder leur sourire pour eux.

C’est le genre de logique déniant la science que n’importe qui penserait que nous avons laissé derrière nous lors de la dernière administration présidentielle, mais Donald Trump a laissé une influence réelle sur la politique américaine et DeSantis semble se préparer à suivre ses traces.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis sera-t-il le prochain président Trump ?

DeSantis s’inspire certainement du livre de Trump dans son approche de Covid, des droits des transgenres et de la justice raciale. Mais pourrait-il être encore plus dangereux ?

DeSantis minimise la pandémie.

La résurgence du COVID-19 en Floride est indéniable – mais DeSantis ne semble pas s’en soucier. Les nouveaux cas signalés ont plus que doublé au cours des deux dernières semaines, atteignant une moyenne sur sept jours de plus de 17 500 cas.

Comment DeSantis envisage-t-il de « passer à l’action » ? En publiant un décret interdisant aux écoles de mettre en œuvre des mandats de masque pour ralentir la propagation de COVID-19.

« Le gouvernement fédéral n’a pas le droit de dire aux parents que pour que leurs enfants puissent aller à l’école en personne, ils doivent être obligés de porter un masque toute la journée, tous les jours », a déclaré DeSantis à propos de la décision. « De nombreux écoliers de Floride ont souffert des politiques de masquage forcé. »

De nombreuses personnes ont souffert – ou souffrent actuellement – ​​parce qu’elles ont perdu leurs proches à cause de ce virus mortel. Mais ok, Death Santis, pense aux enfants « en bonne santé ».

Maintenant, écoutez, Trump n’était pas exactement un modèle pour la prévention de Covid-19, mais son incohérence dans son approche des mandats de masque a peut-être sauvé au moins deux vies.

Appelant parfois le port du masque une « chose patriotique à faire » et affirmant avoir exhorté les Américains à les porter – qu’il l’ait fait avec succès ou non est un autre problème – Trump a au moins diverti l’efficacité du masque, bien que brièvement.

DeSantis, quant à lui, pense que le respect des précautions de sécurité est un « droit des parents de choisir », tandis que le CDC recommande que tous les enseignants, le personnel, les élèves et les visiteurs des écoles K-12 se masquent à l’intérieur.

« Il est très regrettable que les dirigeants ici dans l’État ne soient pas à la hauteur », a déclaré la représentante de l’État, Angie Nixon, « Nous ne pouvons pas faire de politique avec la vie des gens, et c’est ce qui se passe maintenant. »

Ce ne serait pas la première fois que des citoyens de Floride reprocheraient à leur gouverneur de « faire de la politique avec la vie des gens ».

DeSantis adopte des lois anti-trans.

Le premier jour du mois de la fierté 2021, DeSantis a signé un projet de loi interdisant aux athlètes féminines transgenres de jouer dans des équipes de lycées publics.

« En Floride, les filles vont pratiquer des sports de filles et les garçons vont faire des sports de garçons », a déclaré DeSantis en signant le projet de loi. « Nous allons nous assurer que c’est la réalité. »

Par « filles » jouant aux « sports de filles », il veut dire que seules les femmes cis sont autorisées à jouer pour des « équipes de filles », sans tenir compte de l’identité des enfants trans qui veulent aussi garder le sourire.

La mesure garantit qu’une étudiante-athlète transgenre ne peut pas participer à des sports scolaires sans d’abord présenter un certificat de naissance indiquant qu’elle a été assignée à une femme à la naissance.

Cependant, il n’est pas clair si toutes les athlètes féminines doivent le faire ou seulement les filles dont le genre est interrogé par leurs pairs ou les écoles. Le projet de loi permet également aux étudiants de poursuivre si une école autorise une fille transgenre à jouer dans une équipe avec des femmes biologiques.

Le langage utilisé dans ce projet de loi est offensant et obscène. Pourquoi diable une femme transgenre aurait-elle besoin de montrer son acte de naissance pour jouer au football ? Surtout quand elle sait que son droit à être elle-même lui sera refusé.

Les enfants transgenres méritent aussi le droit de sourire, gouverneur DeSantis.

« Tous les Floridiens devront faire face aux conséquences de cette législation anti-transgenres », a déclaré Alphonso David, président de la Human Rights Campaign, « y compris des dommages économiques, des batailles juridiques coûteuses financées par les contribuables et une réputation ternie ».

DeSantis s’inspire directement du livre de l’ancien président Trump – qui a restreint une série de protections en matière d’emploi et de soins de santé pour les personnes transgenres pendant son règne de terreur.

Mais étant donné que le président Biden a annulé de nombreuses lois anti-trans de Trump, il semble particulièrement inquiétant que DeSantis poursuive la lutte anti-trans.

La Floride a interdit aux écoles d’enseigner la théorie critique de la race.

Le Florida State Board of Education a approuvé à l’unanimité un amendement qui interdit l’enseignement de la théorie critique de la race (CRT) dans les écoles publiques.

DeSantis a nommé une bonne partie du conseil d’administration et est venu défendre l’amendement.

« La théorie critique de la race enseigne aux enfants à détester notre pays et à se détester les uns les autres. C’est du racisme sanctionné par l’État et n’a pas sa place dans les écoles de Floride », a déclaré DeSantis, trahissant son incompréhension de la théorie.

Il a affirmé que le CRT enseignerait aux enfants souriants que les États-Unis « sont pourris et que nos institutions sont illégitimes. Cela ne vaut pas l’argent des contribuables. »

L’amendement stipule que les instructions sur les sujets requis « doivent être factuelles et objectives » et « ne peuvent pas supprimer ou déformer des événements historiques importants ».

Trump a peut-être interdit aux CRT de suivre une formation sur la sensibilité raciale dans de nombreuses agences fédérales, mais DeSantis les commence jeunes et veille à ce que personne ne soit éduqué sur le racisme systémique dans l’enfance.

DeSantis a repoussé le mouvement BLM.

DeSantis a signé une législation anti-émeute quelques heures avant que Derek Chauvin ne soit condamné pour le meurtre de George Floyd.

« Il s’agit de la législation anti-émeutes et pro-loi la plus forte du pays. Il n’y a tout simplement rien de proche », a déclaré DeSantis, « Nous n’allons pas laisser la foule gagner la journée. »

Mob est une manière incroyablement péjorative de faire référence aux militants de Black Lives Matter et aux personnes qui protestent contre la brutalité policière et le meurtre de George Floyd.

Bien que ce ne soit pas différent du fait que Trump qualifie ces militants de voyous et envoie la Garde nationale, le projet de loi DeSantis a des conséquences dangereuses et durables.

DeSantis a non seulement évité toute émeute possible après la condamnation de Chauvin, mais il a peut-être empêché toute réaction extrême aux futurs meurtres de Noirs par des policiers, ce qui pourrait réprimer l’activisme du BLM en Floride.

En parlant d’action raciste, il a également signé un important projet de loi sur la suppression des électeurs qui limitera les urnes, restreindra qui peut déposer des bulletins de vote et rendra généralement le processus de vote par correspondance beaucoup plus compliqué.

Ces types de règles sont documentés pour cibler de manière disproportionnée les communautés de couleur.

Le sénateur Shervin Jones a déclaré: « Cette suppression flagrante des électeurs est Jim Crow 2.0 et rendra plus difficile pour les électeurs – des communautés blanches rurales à faible revenu aux personnes âgées aux communautés de couleur – de faire entendre leur voix. »

DeSantis sera-t-il candidat à la présidence en 2024 ?

DeSantis se positionne pour faire avancer l’agenda de Trump sans être Trump lui-même.

On dirait que Donald Trump n’est pas le seul politicien de droite à avoir peur lors de la prochaine élection présidentielle. Bien que l’exécution ne soit pas confirmée, les choses s’annoncent bien – lisez: mauvaises – pour le gouverneur de Floride.

Il était même un favori parmi les participants au sommet des conservateurs de l’Ouest en juin, remportant 275 voix contre 265 pour Trump lorsqu’on a demandé aux gens qui ils approuveraient en 2024.

Les supporters de DeSantis commencent à utiliser le hashtag #MakeAmericaFlorida pour soutenir DeSantis.

DeSantis, le gars qui veut voir les enfants sourire, à moins qu’ils ne soient opprimés.

Izzy Casey est un écrivain qui couvre la culture pop pour YourTango. Elle a obtenu son MFA en création littéraire de l’Iowa Writers’ Workshop. Son travail a été publié dans The Iowa Review, BOAAT, Gulf Coast, Black Warrior Review, The Columbia Review et New York Tyrant.