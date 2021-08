Le gouverneur Cuomo s’adressant aux filles dans un discours de démission montre un manque d’empathie pour les femmes

« Votre père a fait des erreurs », a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo dans un discours de démission partiellement adressé à ses trois filles.

C’était sans doute le moment le plus sincère et le plus désolé de son discours. Il a laissé tomber les mentions de « motivations politiques en jeu » et le coût des enquêtes sur son inconduite sexuelle et, au lieu de cela, a salué les « talents » et les « dons » de ses filles.

Dans n’importe quel autre contexte, cela aurait pu être un discours réconfortant d’un père féministe de trois filles qu’il veut n’avoir «pas de stéréotypes» et «pas de limites».

Mais, dans le contexte d’une enquête cinglante qui a révélé son inconduite sexuelle étendue, les éloges de trois femmes dans sa vie sont une faible dissimulation de l’abus des autres.

Le futur ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo, s’est adressé à ses filles lors de son discours de démission.

« À bien des égards, je vois le monde à travers les yeux de mes filles. Cara, Mariah et Michaela », a déclaré Cuomo, mais si c’était vraiment le cas, l’inconduite sexuelle présumée et son déni ultérieur n’auraient probablement pas eu lieu.

Les commentaires de Cuomo soulignent une réalité douloureuse que de nombreuses femmes connaissent déjà – beaucoup trop d’hommes ne se soucient que des femmes qu’ils aiment.

Les filles de Cuomo, comme toutes les femmes, savent probablement exactement ce que c’est que de se tenir devant un homme plus puissant qu’elles et se sentent incapables de dénoncer leur sexisme et leurs abus.

Voir vraiment à travers les yeux d’une femme signifierait savoir que vous n’avez pas besoin d’une perspective féminine pour savoir ne pas blesser les autres.

Les femmes s’occupent des hommes tout le temps sans les imaginer comme leurs pères, frères, maris ou fils.

Pendant ce temps, les mêmes hommes qui harcèlent les femmes dans la rue ou les harcèlent sexuellement sur leur lieu de travail retournent probablement chez eux auprès d’épouses, de sœurs, de mères et de filles qu’ils détesteraient voir ciblées par des hommes comme eux.

Trop d’hommes manquent d’empathie pour les femmes.

Ce manque d’empathie a poussé les mouvements de défense des droits des femmes à se réorganiser de manière à impliquer les hommes.

Les femmes se mettent en quatre pour encourager les hommes à réfléchir à l’impact de la discrimination sexuelle sur elles afin que le mot « féminisme » séduise les masses.

Lorsque nous parlons de survivantes de viol ou d’agression sexuelle, nous les présentons comme « la fille de quelqu’un » ou disons aux hommes « d’imaginer que c’était votre sœur » pour qu’elles s’en soucient.

Nous nous occupons constamment de cette partie dangereuse des hommes qui ne se soucie que des choses qui les touchent directement.

Le fait d’être un humain n’est-il pas une raison suffisante pour ne pas vouloir être agressé ? Une femme doit-elle être la fille, la sœur, la mère ou la partenaire d’un homme pour que nous nous en soucions ?

Avoir une fille ne fait pas de toi un homme bien.

Cuomo se cachant derrière la défense fille-père a des échos des paroles d’un collègue politicien, l’ancien représentant de la Chambre Ted Yoho qui a utilisé une tactique similaire en 2020.

Tout en s’excusant auprès de la députée Alexandria Oscasio-Cortez pour l’avoir harcelée verbalement sur les marches de la Chambre, il a déclaré :

« Etant marié depuis 45 ans et père de deux filles, je connais très bien ma langue. »

Cette idée qu’être père ou mari donne en quelque sorte à quelqu’un la permission de traiter les autres femmes à sa guise est aussi prolifique qu’insensée. C’est l’excuse « pas tous les hommes » déguisée en quelque chose d’empathique.

Les femmes de votre entourage qui approuvent vos actions ne parlent pas au nom de toutes les femmes et ne peuvent pas non plus vous interdire de traiter les autres avec respect.

La réponse poignante d’Oscasio-Cortez aux anneaux Yoho sonne également vraie en réponse à Cuomo et à tous les hommes qui pensent qu’avoir des femmes dans leur vie signifie qu’ils traitent les femmes correctement :

« Je crois qu’avoir une fille ne rend pas un homme décent. Avoir une femme ne fait pas un homme décent. Traiter les gens avec dignité et respect fait un homme décent.

Alice Kelly est rédactrice en chef de l’actualité et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivre son Twitter pour plus.