Le gouvernement péruvien donne le feu vert aux concerts avec des limites de capacité et de durée | 45S

Après plusieurs mois à ne pouvoir voir des concerts qu’à travers un écran, le peuple péruvien aura enfin l’opportunité d’assister aux performances live de ses artistes préférés. Le gouvernement dudit pays a annoncé par un décret suprême la reprise des arts du spectacle dans des espaces fermés d’une capacité de 40% et dans des espaces ouverts d’une capacité de 60%. De plus, il a été établi que la durée des événements ne peut être supérieure à 90 minutes.

Bien que le mot concert ne soit nulle part explicitement mentionné, il est clair que ce type de représentation est inclus dans la catégorie des «arts du spectacle». Gardez à l’esprit que certains établissements qui ont bénéficié de cette récente annonce sont les cinémas, les gymnases et les casinos.

Vous pouvez voir ci-dessous le tableau joint au décret suprême avec plus d’informations à ce sujet.

Parmi les règles de base pour son exécution, on trouve l’utilisation obligatoire d’un masque pour tous ceux qui pénètrent dans les locaux; la mise en place de postes de lavage des mains pour entrer dans les locaux, la mise à distance permanente physique ou corporelle et que l’entreprise, l’organisation ou l’entité doit déclarer hebdomadairement le respect de la capacité

En dehors de cela, pour ce qui concerne les spectacles artistiques et culturels, les performances doivent être exécutées avec un maximum de 90 minutes; assurer une distance entre le public et les artistes d’au moins 4 mètres; et interdire la consommation de nourriture et d’alcool. De même, des mécanismes de traçabilité doivent être mis en place pour aider à déterminer la séquence de transmission du virus au cas où il serait constaté que l’un des participants a été infecté par le covid-19 alors qu’il assistait à l’événement.

Grâce à son portail officiel, le Ministère de la culture du Pérou Il a souligné «l’impact positif que les nouvelles mesures auront sur la relance de l’économie dans le secteur culturel» et «l’importance de ces activités pour le renforcement des droits culturels de tous les citoyens». Ils ont également affirmé être pleinement ouverts au dialogue avec les représentants des arts au niveau national.