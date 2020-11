Le gouvernement mettra le permis de conduire et les documents de voiture dans une application

Si jamais vous oubliez votre permis à la maison, avec votre permis de conduire et la documentation de votre voiture à l’intérieur, sachez que ce ne sera plus un problème. En effet, selon la presse de ce lundi, tous ces documents deviendront numériques et, à ce titre, seront disponibles sur le smartphone.

Selon le Jornal de Notícias de lundi, le gouvernement s’apprête à mettre en œuvre plusieurs amendements au code de la route, notamment la mise à disposition de la documentation relative au conducteur et à la voiture, au format numérique. Cela permettra aux conducteurs de cesser d’utiliser des documents physiques, de les arrêter dans une application, sur leur téléphone portable.

Parmi les documents qui peuvent être agrégés dans cette application figurent le permis de conduire, l’enregistrement de la propriété, le certificat d’assurance et le document d’inspection.

Chaque fois qu’ils sont arrêtés par les autorités, sur la route, et invités à montrer leurs documents et véhicules, les conducteurs devront montrer uniquement les versions numériques de ces documents, stockées dans l’application.

Même ainsi, la JN déclare également que, malgré l’effort du gouvernement pour mettre fin à ces supports physiques, au moins pendant une phase initiale, les chauffeurs devraient continuer à circuler avec ces documents. En effet, il peut également arriver que les autorités ne disposent pas, à un moment donné, de moyens électroniques pour lire les informations fournies par l’application. Situation dans laquelle le conducteur aura la responsabilité de présenter les documents, sur papier, au poste de police, dans un délai maximum de cinq jours.

Parallèlement à cette simplification, les amendements au code de la route préparés par l’exécutif incluent également l’augmentation des amendes pour l’utilisation d’un téléphone portable au volant. La contrefaçon, qui s’ajoutera, sera assimilée à la conduite sous l’influence de l’alcool, faisant passer l’amende de 250 euros actuels à 1 250 euros. Ceci, en plus de la perte de trois points sur le permis de conduire.

Enfin, en plus de ces mesures, nous soulignons l’interdiction des scooters les plus rapides de circuler sur les pistes cyclables, ainsi que les nouvelles règles à appliquer lors de la conduite de tracteurs.

