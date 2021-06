Le gouvernement lance un programme contre la sédentarité

Photo/Image :

Le ministère de la Santé a lancé un guide pour inciter la population à pratiquer des activités physiques. Avec cette publication, le ministère espère promouvoir des habitudes saines et une meilleure qualité de vie chez les Brésiliens et réduire les modes de vie sédentaires.

Environ 70 chercheurs dans le domaine de l’activité physique et de la santé, en plus des techniciens du ministère et de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) ont participé à la préparation du document réalisé en partenariat avec l’Université fédérale de Pelotas (UFPel).

Divisée en huit chapitres, la publication guide la pratique des activités physiques dans différents contextes, par différents groupes sociaux et tranches d’âge, avec des recommandations sur la quantité, l’intensité et des exemples d’activités.

Le ministère distribuera 74 000 exemplaires du document aux secrétariats de la santé des États et des municipalités; les professionnels et les utilisateurs du programme de l’Académie de la santé et des centres de réadaptation axés sur les soins aux personnes malvoyantes et les agences gouvernementales. En outre, le guide sera également disponible en téléchargement sur le site Web du dossier, également en versions audio et braille, et traduit en anglais et en espagnol.

Selon le secrétaire national du Secrétariat des soins de santé primaires, Raphael Parente, le ministère de la Santé espère influencer le travail des équipes de soins de santé primaires et la mise en œuvre d’initiatives d’activité physique par les États et les municipalités.

« Les professionnels des soins primaires de différents horizons pourront utiliser les recommandations pour conseiller les utilisateurs du système de santé unifié [SUS] dans la pratique d’activités physiques, renforçant les bénéfices.

Pour la directrice du Département national de promotion de la santé, Juliana Rezende, l’établissement de directives visant la pratique d’activités physiques est essentiel pour réduire les modes de vie sédentaires de la population, et c’est le premier document officiel brésilien à cet effet.

Selon le directeur, le texte a été préparé sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de la consultation publique des parties intéressées par le sujet et de l’examen des études scientifiques récentes.

Présent à la cérémonie de présentation du guide, le représentant de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), Socorro Gross, a félicité le ministère pour l’initiative, soulignant l’importance des politiques publiques visant à encourager l’activité physique.

« L’Amérique est, malheureusement, la région la plus obèse du monde. Et où il y a une réduction [da frequência de] l’activité physique au sein de la population. Quatre personnes sur dix ne pratiquent aucune activité physique bénéfique pour leur santé. Et cela est dû à plusieurs facteurs », a commenté Socorro.

« Nous pouvons vieillir en bonne santé. Et aussi améliorer la santé mentale de nos enfants et de nos jeunes grâce à l’activité physique.