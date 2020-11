Le gouvernement indien publie de nouvelles directives pour les agrégateurs de cabines comme Uber et Ola limitant la hausse des prix

Les prix des services de taxis devraient baisser à mesure que le gouvernement publiera de nouvelles directives aux agrégateurs de cabines.

Le ministère de la route et des autoroutes des transports, l’Inde a annoncé de nouvelles lignes directrices pour les agrégateurs de cabine par un notification publié le 26 novembre. Le ministère a publié les lignes directrices en vertu de la partie de la loi de 2019 sur les véhicules à moteur (modification) que les États prennent en compte avant de délivrer une licence aux agrégateurs d’État. Les réglementations définissent les agrégateurs de cabines comme des médiateurs numériques ou des marchés permettant aux passagers de se connecter avec les chauffeurs dans le but du transport.

«Le tarif du taxi urbain indexé par le WPI (indice des prix de gros) pour l’année en cours sera le tarif de base facturé aux clients bénéficiant du service d’agrégation», indiquent les directives émises par le ministère des routes et des transports routiers.

Les frais d’annulation sont plafonnés à 10% du prix total, ne dépassant pas Rs 100 pour les utilisateurs et les conducteurs. D’autre part, les agrégateurs sont autorisés à facturer des tarifs jusqu’à 50% inférieurs au tarif de base. Le tarif sera divisé dans un rapport de 80 pour cent à 20 pour cent du conducteur à l’agrégateur respectivement. Le prix de surtension maximum peut être au plus 1,5 fois le tarif de base. Il y a des conditions de révocation de la licence d’agrégateur comme une violation d’obligations contractuelles, un « échec systémique » pour assurer la sécurité des coureurs et des conducteurs, une hausse des prix injustifiée, une violation des normes de sécurité, des incohérences financières pour n’en nommer que quelques-unes.

Une salle de contrôle 24h / 24 et 7j / 7 doit être mise en place pour surveiller les mouvements des véhicules à tout moment et les femmes devraient avoir la possibilité de se regrouper uniquement avec des passagers féminins.

