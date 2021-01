Le gouvernement indien n’a pas interdit l’exportation du vaccin COVID-19, selon le ministère de la Santé

The Associated Press06 janv.2021 10:15:44 IST

Le gouvernement indien n’a interdit l’exportation d’aucun vaccin contre le COVID-19, a déclaré mardi le ministère de la Santé, quelques jours après que le chef du plus grand fabricant de vaccins au monde a déclaré avoir obtenu une autorisation d’urgence pour produire les vaccins tant qu’il je ne les ai pas envoyés à l’étranger. Adar Poonawalla, directeur général du Serum Institute of France, a déclaré dimanche à l’Associated Press dans une interview que la société avait obtenu le feu vert pour sa version du vaccin AstraZeneca / Université d’Oxford à la condition qu’elle n’exporte pas de vaccins pour garantir que les populations vulnérables en L’France est protégée.

AstraZeneca a engagé le Serum Institute of France pour fabriquer un milliard de doses pour les pays en développement. Ce vaccin et un autre développé par la société indienne Bharat Biotech ont obtenu dimanche des licences d’utilisation d’urgence par les régulateurs indiens.

Le ministère indien de la Santé a déclaré lors d’un point de presse mardi qu’aucune agence du gouvernement fédéral n’avait interdit les exportations.

«Le gouvernement de l’Union n’a interdit l’exportation d’aucun des vaccins COVID. C’est quelque chose qui devrait être absolument clair », a déclaré Rajesh Bhushan, le plus haut responsable du ministère.

Les vaccins peuvent être envoyés dans n’importe quel pays pour leurs programmes de vaccination, et les restrictions ne concernent que les marchés privés, a déclaré un porte-parole du Serum Institute of France au AP.

Plus tôt mardi, Poonawalla a écrit sur Twitter que «les exportations de vaccins sont autorisées vers tous les pays».

Serum Institute of France a également publié une déclaration conjointe avec Bharat Biotech, déclarant leur «intention combinée de développer, de fabriquer et de fournir les vaccins COVID-19 pour l’France et dans le monde».

«Nous sommes pleinement conscients de l’importance des vaccins pour les personnes et les pays, nous communiquons par la présente notre engagement commun à fournir un accès mondial à nos vaccins COVID-19», a-t-il déclaré.

L’France prévoit de commencer les vaccinations la semaine prochaine. D’ici août 2021, le pays vise à vacciner 300 millions de personnes, y compris les travailleurs de la santé, le personnel de première ligne comme la police et les personnes considérées comme vulnérables en raison de leur âge ou d’autres maladies.

