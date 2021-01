Le gouvernement fédéral enquête sur la fusillade fatale en Floride qui a impliqué NBA Youngboy: rapport

Il n’y a toujours pas de suspects.

Le rap est un travail dangereux. NBA Youngboy a été pris pour cible lors d’une fusillade en Floride avant le festival Rolling Loud en 2019. La fusillade a laissé un homme mort des tirs croisés, Mohamad Jradi, 43 ans, alors qu’il conduisait dans la région. Plusieurs autres ont été blessés. La petite amie de la NBA à l’époque, Kay Marie, était l’une des personnes blessées par les coups de feu. Des images montrent la NBA soignant ses blessures après le tournage. L’enquête pour retrouver les tireurs est toujours en cours. Récemment, une source proche de l’affaire a déclaré que les responsables de l’application de la loi de l’État et du gouvernement fédéral de Louisiane se sont unis aux forces de l’ordre en Floride pour examiner les aspects de l’affaire et partager des renseignements. Les responsables de l’application des lois de la Louisiane ont été emmenés sur les lieux du crime et ont également eu la chance d’interroger plusieurs personnes connaissant la fusillade. Aucune arrestation n’a été effectuée. NBA Youngboy a récemment remporté une victoire au tribunal. Dans une affaire sans rapport, le jeune rappeur a été arrêté à l’automne 2020 lors d’un tournage de clip vidéo. Les détails de l’arrestation ne sont pas publics, cependant, les flics ont pris 47k € à NBA Youngboy. Ils «s’y accrochent» depuis des mois maintenant, mais un juge a récemment jugé que c’était illégal.

