Le gouvernement des îles Féroé appelle à une réévaluation de la chasse traditionnelle après que des citoyens ont abattu 1 400 dauphins

in

20 sept. 2021 12:39:06 IST

par Elizabeth Claire Alberts

Le récent meurtre de 1 428 dauphins blancs dans les îles Féroé a remis en question la tradition de longue date de la nation insulaire consistant à chasser les cétacés sur le rivage et à les dépecer pour leur viande. Moins d’une semaine après la chasse controversée, le Premier ministre féroïen Bárður á Steig Nielsen a demandé une évaluation officielle de la chasse.

La chasse en question a eu lieu le 12 septembre dans la région d’Eysturoy des îles Féroé, un territoire danois au nord de l’Écosse. Après avoir repéré un grand groupe de dauphins à flancs blancs de l’Atlantique (Lagenorhynchus acutus) au large d’Eysturoy, les habitants ont utilisé des bateaux à moteur pour conduire les animaux vers la plage de Skalabotnur, puis les ont tués avec des couteaux.

Cette chasse était la plus importante de l’histoire récente des îles Féroé, selon les habitants ainsi que des militants proches du problème. Les chasses précédentes – connues localement sous le nom de « grinds », abréviation de grindadráp en féroïen – ciblaient généralement les globicéphales (Globicephala spp.) en groupes allant de quelques centaines à environ un millier.

Valentina Crast, militante de Sea Shepherd, un groupe qui fait campagne contre les chasses aux cétacés des îles Féroé depuis les années 1980, affirme que ces chasses sont une relique du passé et n’ont pas leur place dans la société moderne. Elle a déclaré que cette chasse était particulièrement brutale car il n’y avait pas assez de personnes et que, par conséquent, la plupart des dauphins ont fini par mourir de manière inhumaine.

« C’était tout simplement horrible », a déclaré Crast à Mongabay dans une interview Zoom. « Nous avons documenté que beaucoup d’entre eux n’avaient pas été tués correctement. Alors qu’ils étaient jetés sur la plage, laissés pour morts, ils étaient encore vivants. Ils se débattaient. Et parce que ces animaux ne peuvent pas crier ou exprimer leur douleur, nous confondons cela avec [them not experiencing pain]. «

Selon les médias locaux, la chasse n’a pas été autorisée. Heri Petersen, le contremaître chargé d’approuver toutes les chasses qui ont lieu à Eysturoy, a déclaré au média local In.fo qu’il n’avait pas été informé de la chasse et ne l’avait donc pas approuvée.

« Je suis en colère à ce sujet et je m’en distancie grandement », a déclaré Petersen.

Ne pas demander l’autorisation du bon contremaître est une violation d’une « loi de mouture » locale des îles Féroé, a déclaré Crast.

De nombreux habitants ont exprimé leur consternation face à la chasse, bien que tout le monde ne semble pas à l’aise d’exprimer ses opinions en public.

Bára Olsen (nom d’emprunt), une femme locale des îles Féroé qui n’a commencé que récemment à s’opposer aux chasses pour des raisons de droits des animaux, a déclaré à Mongabay qu’elle était choquée par le récent événement.

« Ce qui s’est passé dimanche était absolument horrible », a déclaré Olsen à Mongabay lors d’un entretien téléphonique. « Il y a une énorme indignation en ce moment à propos de ce massacre de dauphins. Je n’ai jamais rien vu de tel, en fait.

Un autre habitant des îles Féroé, Johan Andreasen (nom d’emprunt), a déclaré Mongabay qu’il ne s’oppose pas à la chasse aux globicéphales et qu’il a même participé à des chasses antérieures — mais qu’il n’a pas toléré cette récente chasse aux dauphins.

« Ce n’est pas notre façon de procéder », a-t-il déclaré à Mongabay lors d’un appel téléphonique. « Cela n’a jamais été notre façon de procéder. Nous ne prenons jamais 1 400 baleines à la fois.

« Au moins 200 à 300 baleines s’étaient échouées complètement sur la plage, et au lieu d’aller chercher ces baleines, les chasseurs nageaient en fait, attrapant celles qui nageaient », a ajouté Andreasen. « Cela prend du temps. Et quand les baleines s’allongent sur la plage… la pression qu’elles exercent sur le sable va pousser contre leurs poumons, et c’est aussi très inhumain de les laisser rester là aussi longtemps sans les tuer tout de suite.

En réponse à la fureur, le Premier ministre Bárður á Steig Nielsen a déclaré le 16 septembre que le gouvernement évaluerait la récente chasse.

« Nous prenons cette affaire très au sérieux », a déclaré Nielsen dans un communiqué. « Bien que ces chasses soient considérées comme durables, nous examinerons de près les chasses aux dauphins et le rôle qu’elles devraient jouer dans la société féroïenne. Le gouvernement a décidé de lancer une évaluation de la réglementation sur la capture des dauphins à flancs blancs de l’Atlantique.

D’autre part, Jacob Vestergaard, le ministre féroïen de la Pêche, avait précédemment déclaré qu’il pensait que la chasse avait été correctement menée.

« Comme j’en ai été informé, chaque animal a été tué de manière responsable », a déclaré Vestergaard à la chaîne d’information féroïenne Kringvarp Føroya.

Fabienne McLellan, codirectrice des relations internationales de l’ONG suisse OceanCare, a déclaré qu’elle respectait et appréciait la nouvelle selon laquelle le Premier ministre féroïen évaluera la récente chasse, mais qu’on ne sait toujours pas « ce que cela signifie réellement ».

« Nous sommes d’avis qu’un tel examen devrait être étendu à la pratique générale de la mouture », a-t-elle déclaré à Mongabay dans un e-mail, « ainsi qu’une enquête sur la mouture du 12 septembre fera partie de ce processus ».

Crast of Sea Shepherd a déclaré qu’elle espère que l’attention internationale sur cette question aidera à mettre un terme à ces chasses traditionnelles.

« Cette fois, la communauté féroïenne en elle-même est tellement en colère », a-t-elle déclaré. « Ils poussent ça tout seuls, il y a un grand débat [among] eux-mêmes. Et j’espère que cela suffira à amener les politiciens à agir.

Cet article a été initialement publié sur Mongabay.com et a été republié sous la licence Creative Commons.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂