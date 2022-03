Le gouvernement de Delhi publie une notification pour un mouvement transparent des PV dans la RCN

Un accord a été signé entre les gouvernements de Delhi, de l’Uttar Pradesh, de l’Haryana et du Rajasthan pour une taxation unique des véhicules de transport public de masse des sociétés d’État.

Le gouvernement de Delhi a publié une notification au journal officiel concernant la signature d’un accord entre les gouvernements des États relevant de la région de la capitale nationale sur la circulation fluide des véhicules de tourisme dans la région, ont déclaré des responsables. L’accord a été signé entre les gouvernements de Delhi, de l’Uttar Pradesh, de l’Haryana et du Rajasthan pour une taxation unique des véhicules de transport public de masse des sociétés d’État, ce qui garantira une circulation fluide des véhicules de tourisme.

L’accord de transport commun réciproque combiné (CRCTA) prévoit la contresignature des permis et des licences pour les taxis, les taxis et les pousse-pousse automatiques enregistrés dans la RCN pour un mouvement fluide. Le lieutenant-gouverneur du territoire de la capitale nationale de Delhi publie par la présente l’accord de transport commun réciproque combiné entre les gouvernements de Delhi, de l’Haryana, du Rajasthan et de l’Uttar Pradesh pour le mouvement sans restriction des véhicules de transport contractuel et de transport d’étape inter-États dans la région de la capitale nationale comprenant des parties d’États adjacents à Territoire de la capitale nationale de Delhi, indique la notification au journal officiel.

Il a déclaré que dans l’intérêt de faciliter le développement d’un système de transport efficace dans la RCN comprenant des parties d’États voisins de Delhi, il est absolument nécessaire d’assurer un mouvement sans restriction et transparent du trafic inter-États, de réduire la pollution et de viser l’élimination des goulots d’étranglement sur les routes dans le Région. Les transports contractuels tels que les taxis et les voitures devront être contresignés par d’autres États participants lors de leur émission par l’un de ces États. Ces véhicules peuvent circuler sans restriction dans ces autres États participants, indique la notification.

Aucun frais de permis ou de licence supplémentaire ne devrait être payé en plus des frais de licence payés dans l’État où le véhicule est immatriculé dans la RCN. Cependant, la contre-signature des permis/licences pour ces véhicules serait nécessaire, a-t-il précisé. L’âge des véhicules Stage Carriage, ainsi que des véhicules Contract Carriage, sera limité à 10 ans pour les véhicules diesel et à quinze ans pour les véhicules essence et GNC jusqu’à ce que de nouvelles instructions soient émises à cet égard, indique la notification.

Il est nécessaire de conclure un accord commun réciproque entre les États constituants de la RCN pour favoriser un développement économique rapide, indique la notification. Il a déclaré qu’en cas de Stage Carriage transportant des navetteurs quotidiens, le nombre de points d’embarquement et de débarquement à Delhi serait conforme aux accords mutuels entre les États.

L’horaire des voitures d’étape est fixé par l’autorité nationale des transports.

