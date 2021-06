Le gouvernement américain ne trouve aucune preuve que les observations aériennes étaient des extraterrestres, selon un rapport

Un prochain rapport du Pentagone devrait divulguer que les responsables du renseignement n’ont trouvé aucune preuve que les phénomènes aériens inexpliqués observés par le personnel de la Marine ces dernières années soient des vaisseaux spatiaux extraterrestres, selon un rapport du New York Times.

Cependant, le rapport de renseignement déclassifié ne donne pas non plus de conclusion concrète sur des objets mystérieux apparus récemment dans le ciel, a rapporté le Times.

Le rapport du Pentagone, qui devrait être publié le 25 juin, précise que la plupart des plus de 120 incidents au cours des deux dernières décennies ne sont pas dus à l’armée américaine ou à toute autre technologie du gouvernement américain, ont déclaré de hauts responsables de l’administration au New York Times. NBC News n’a pas confirmé les conclusions attendues du prochain rapport du Pentagone.

Les responsables du Pentagone ont refusé une demande de commentaire de NBC News.

Des phénomènes étranges ont été observés dans des vidéos récemment divulguées, notamment un objet en forme de pyramide planant au-dessus d’un destroyer de la Marine et des sphères cylindriques disparaissant dans l’océan.

Les responsables du renseignement craignent que ce phénomène ne soit le signe que des pays comme la Chine ou la Russie expérimentent la technologie hypersonique – des avions et des missiles pouvant atteindre 4 000 mph, selon le New York Times. Cependant, le rapport ne parvient pas à des conclusions définitives sur le fait qu’il s’agit d’une technologie étrangère.

Des fuites de lectures de radars militaires vues pour la première fois le mois dernier ont confirmé les rapports d’objets volants non identifiés harcelant un navire de la Marine au large de la côte de San Diego en juillet 2019. On peut entendre des marins de la Marine américaine réagir à un écran radar suivant des ovnis volant autour de leur navire comme le radar s’illumine avec neuf objets différents qui disparaissent ensuite dans la nuit.

Le documentariste Jeremy Corbell a également publié une fuite vidéo montrant des objets capturés en vision nocturne et une vidéo infrarouge qui semblent fourmiller de navires de guerre avant de disparaître. Le Pentagone a déclassifié les images et confirmé que les vidéos radar avaient été prises par le personnel de la Marine, mais n’a pas commenté davantage.

« Ils veulent être en avance et ils n’ont plus d’options », a déclaré Corbell le mois dernier aujourd’hui. « Il y a beaucoup de pression de la part du public mondial et du public américain pour obtenir des réponses. »

Les discussions sur les ovnis ne se sont intensifiées que ces derniers mois après que l’ancien président Barack Obama a déclaré à l’hôte de fin de soirée James Corden qu’il y avait des images d’objets dans le ciel que le gouvernement n’a pas pu identifier. En outre, deux anciens pilotes de la Marine ont parlé le mois dernier dans « 60 Minutes » de la vue d’objets qui semblaient voler à des vitesses supersoniques sans franchir le mur du son.

Avant la publication du rapport du Pentagone, les législateurs exigent des réponses.

« Il y a suffisamment de preuves évidentes ici que nous devons prendre cela au sérieux, ne pas le minimiser, et essayer de rassembler autant d’informations que possible pour comprendre ce que voient ces pilotes et ce que cela signifie », a déclaré le sénateur démocrate Martin Heinrich. du Nouveau-Mexique a déclaré AUJOURD’HUI le mois dernier.