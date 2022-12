Le gouvernement américain contrôle toutes les plateformes de médias sociaux et supprime les informations, affirme Elon Musk

28 décembre 2022 10:54:57 IST

Elon Musk a souvent affirmé que le gouvernement américain avait essentiellement Twitter dans ses poches et qu’il paierait souvent des millions de dollars pour supprimer certaines informations et publications qui ne conviendraient pas à son programme. Avec la saga des fichiers Twitter en coursMusk a réitéré l’affirmation, provoquant un chahut.

Des documents publiés par Elon Musk et son équipe sous le nom de Twitter Files ont montré que la plateforme était souvent de connivence avec le FBI, la CIA, le Pentagone et d’autres agences gouvernementales pour supprimer les informations sur les élections, l’Ukraine et le COVID-19.

Cette révélation nous vient à cause des nombreux reportages que le journaliste Matt Taibbi a publiés avec l’approbation de Musk. Taibbi affirme que les cadres supérieurs de la plateforme ont tenu des réunions régulières avec des membres du FBI et de la CIA, au cours desquelles les agences leur ont donné des listes de « centaines de comptes problématiques » à suspendre à l’approche des élections de 2020.

Musk a affirmé qu’en dehors de Twitter, le FBI et la CIA se sont également engagés avec d’autres sociétés de médias sociaux comme Facebook, Microsoft, Verizon, Reddit, Pinterest, etc. Dans toutes ces réunions avec les responsables de ces plateformes, des agents de la CIA siégeraient pour s’assurer que ce qui est discuté est effectivement adopté. En outre, Taibbi affirme que le groupe de travail sur l’influence étrangère du FBI, qui a été initialement formé pour contrer l’ingérence électorale des États étrangers, faisait souvent une tonne de demandes de modération sur les comptes nationaux.

Retweet « Partie 7 » des fichiers Twitter, Musk a posté, « Le gouvernement a payé des millions de dollars à Twitter pour censurer les informations du public. » Non seulement Twitter, a-t-il poursuivi, « mais aussi d’autres sociétés de médias sociaux ».

La plupart des gens n’apprécient pas l’importance du point soulevé par Matt : *Chaque* entreprise de médias sociaux est engagée dans une forte censure, avec une implication importante et, parfois, une direction explicite du gouvernement. Google fait souvent disparaître des liens, par exemple. – Elon Musk (@elonmusk) 27 décembre 2022

Le débat sur la controversé « Les fichiers Twitter » La saga a éclaté à la suite de la décision de Musk de publier les nouveaux versements derrière la communication interne de l’entreprise, qui comprenait également la décision de l’entreprise de bloquer un rapport médiatique concernant les opérations commerciales internationales de Hunter Biden.

Twitter Files, pour ceux qui ne le savent pas, est un ensemble de rapports basés sur des documents qu’Elon Musk a déversés sur plusieurs journalistes indépendants. Ces documents montrent comment Twitter a supprimé des informations qui auraient été préjudiciables à la campagne électorale de Joe Biden, s’est entendu avec le FBI pour supprimer le contenu que l’agence voulait cacher, a aidé les campagnes d’influence en ligne de l’armée américaine et a censuré les « récits anti-ukrainiens » au nom de plusieurs agences de renseignement américaines.

Bien que la Maison Blanche et l’administration de Joe Biden aient refusé de commenter les allégations soulevées par les fichiers Musk et Twitter, le FBI a déclaré dans un récent communiqué que la correspondance entre ses agents et le personnel de Twitter à laquelle Twitter Files fait référence ne montre rien de plus que des exemples. de leur pratique de longue date selon laquelle le gouvernement fédéral s’engage auprès du secteur privé.

