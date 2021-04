« Le goût des margaritas » aura la saison 3 sur Netflix?

La deuxième saison de « Le goût des margaritas»(Titre original« O gusto das margaridas »en galicien), une série espagnole réalisée par Miguel Conde, créée sur Netflix juste le vendredi 2 avril 2021, mais les fans de fiction et les utilisateurs de la plateforme demandent déjà une troisième livraison .

Dans le premier lot d’épisodes, la série suit Rosa Vargas, une policière de la Garde civile qui arrive dans la ville galicienne de Murías pour faire face à son premier cas, dans lequel elle doit enquêter sur la disparition d’une jeune femme nommée Marta Labrada, perdue entre des inconnus. circonstances. Bien que tout indique que Marta a quitté la ville seule, Rosa va plus loin et découvre un sombre secret qui entoure la petite ville.

Alors que dans la deuxième tranche de « Le goût des margaritas», Une fiction mettant en vedette María Mera, Nerea Barros, Miguel Insua, Ricardo de Barreiro et Toni Salgado, Eva, sortie de prison, mais affectée par une amnésie constante, répond à un appel à l’aide et s’infiltre dans un club lié à un réseau de trafic sexuel de mineurs. Alors y aura-t-il une troisième saison?

« LA SAVEUR DES DAISIES » AURA-T-IL LA SAISON 3?

Jusqu’ici non plus TVG ni Netflix Ils n’ont fait aucune annonce sur l’avenir de la série espagnole, mais apparemment dans le dernier chapitre du deuxième opus, il est probable que l’histoire créée par Ghaleb Jaber obtiendra plus d’épisodes.

Bien que le sixième chapitre de « Le goût des margaritas», Là où Laura se voit confier la tâche de découvrir qui a acheté le nouveau tableau, Miranda reconnaît une lettre qui lui est familière, et un plan de vengeance est lancé, elle ferme l’une des arcades, la série espagnole laisse quelques questions.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction de leur public et même s’ils ne partagent pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une émission est renouvelée ou annulée.

La décision de continuer l’histoire passe également par Televisión de Galicia, les producteurs et les acteurs de la série, mais un autre point en faveur de la série galicienne est la critique positive qu’elle a reçue depuis sa première tranche, qui a remporté le prix de la meilleure série de Télévision aux XVII Prix Mestre Mateo de l’Académie Galicienne de l’Audiovisuel (AGA).

Y aura-t-il une troisième saison de « Le goût des margaritas »? (Photo: TVG / Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE «EL SABOR DE LAS MARGARITAS» SERA-T-ELLE LANCÉE?

Oui TVG et Netflix renouveler « Le goût des margaritas« Pour une deuxième saison au cours des prochaines semaines, les nouveaux épisodes seront probablement diffusés à la fin de 2021 ou 2022. Ils seront diffusés pour la première fois sur TVG et quelques mois plus tard, il sera disponible en Netflix.