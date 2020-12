Le Google Doodle d’aujourd’hui célèbre «  la grande conjonction  » de Jupiter et Saturne et «  l’hiver 2020  »

Tech2 News Staff21 déc.2020 09:46:51 IST

En collaboration avec la NASA, le Google Doodle animé d’aujourd’hui célèbre « The Great Conjunction ». En termes simples, aujourd’hui marque le premier jour de l’hiver dans l’hémisphère nord et la rare double observation de la planète Jupiter et Saturne. Selon Google, ces deux planètes sont les plus grandes de toutes celles qui peuvent être vues dans le ciel de «n’importe où dans le monde». Aujourd’hui (21 décembre) marque également la nuit la plus longue de l’année.

Google dit que l’observation simultanée des deux planètes n’a pas été vue depuis près de 800 ans. La société a en outre expliqué qu’aujourd’hui, Jupiter et Saturne se croisent à moins de 0,1 degré l’un de l’autre. Les deux planètes resteront distantes de près de 450 millions de kilomètres. Selon un rapport précédent, la conjonction en 2020 ne sera à nouveau égalée qu’à la conjonction Jupiter-Saturne du 15 mars 2080.

Pour voir cette rare observation ce soir, tout ce que vous avez à faire est de vous faire une place dans un parc ou un champ. Après une heure de coucher de soleil, prenez vos jumelles si vous le souhaitez, et vous pourrez voir une étoile brillante et facilement visible dans le ciel sud-ouest qui sera Jupiter. Selon Google, « Saturne sera légèrement plus faible et apparaîtra légèrement au-dessus et à gauche de Jupiter jusqu’au 21 décembre, lorsque Jupiter le dépassera et ils inverseront leurs positions dans le ciel. »

.

