Le golfeur professionnel Jordan Spieth sur l’accident de voiture de Tiger Woods: «  Mon cœur a coulé  »

Jordan Spieth dit que son « cœur a coulé » quand il a découvert le grave accident de voiture impliquant un ami et collègue star du golf Tiger Woods.

Le triple champion majeur a parlé aux côtés de Mike Tirico de NBC Sports AUJOURD’HUI mercredi à propos du renversement d’une voiture dans le sud de la Californie le 23 février qui a obligé Woods à subir une intervention chirurgicale à la jambe droite après avoir subi de multiples fractures ouvertes dans les os du tibia et du péroné, ainsi que des blessures au pied et à la cheville.

La star du golf pro Jordan Spieth (à droite) espère que son ami et compatriote Tiger Woods pourra «reprendre une vie normale» après son grave accident de voiture. Sam Greenwood / Getty

« Ma première réaction a été qu’il a déjà subi tellement de blessures et de chirurgies différentes et qu’il est revenu de tant de choses pour être au sommet de notre sport à maintes reprises », Spieth, 27 ans, qui se prépare pour le championnat des joueurs de cette semaine en Floride. , mentionné. « Mon cœur a coulé. Comme tous les autres joueurs, nous lui devons beaucoup de remerciements pour avoir propulsé notre sport au niveau supérieur et lui avoir offert les opportunités que nous avons aujourd’hui. »

Plusieurs golfeurs ont rendu hommage à Woods, 45 ans, le mois dernier en portant le polo rouge et le pantalon noir emblématiques de Woods lors du championnat WGC-Workday en Floride.

Woods a remercié ses fans et ses collègues golfeurs pour le geste touchant dans un tweeter le 28 février, qui a marqué ses premiers commentaires publics depuis l’accident.

Il est difficile d’expliquer à quel point ce jour-là a été touchant quand j’ai allumé la télé et vu toutes les chemises rouges. À chaque golfeur et à chaque fan, vous m’aidez vraiment à traverser cette période difficile. – Tiger Woods (@TigerWoods) 1 mars 2021

« Il est difficile d’expliquer à quel point ce jour-là a été touchant quand j’ai allumé la télévision et vu toutes les chemises rouges », a-t-il écrit. « Pour chaque golfeur et chaque fan, vous m’aidez vraiment à traverser cette période difficile. »

Les premiers espoirs de Spieth sont que Woods se remette simplement sur pied avant de s’inquiéter d’un retour sur le terrain de golf.

« Donc, je pense avant tout que c’est, peut-il récupérer le mieux possible, rentrer à la maison, sortir de l’hôpital et sortir de la chirurgie », a déclaré Spieth. « Ce n’est pas lié au golf, c’est le côté humain. C’est, peut-il se rétablir et retourner dans sa famille et retrouver une vie normale. »