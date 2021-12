Le gobelin vert de Willem Dafoe démasque dans Spider-Man: No Way Home Clip

Nous entrons dans la dernière semaine complète avant Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrive dans les cinémas le 15 ou le 17 décembre selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde, et maintenant les gros canons sortent de la campagne de promotion finale pour le film, même si l’on pourrait affirmer que Sony et Marvel Studios pourraient facilement arrêter tout type de la publicité autour de maintenant et le film deviendrait toujours le plus grand film de l’année. Au lieu de cela, nous avons reçu de nouvelles images et toute une série d’entretiens avec certains des méchants du film, dont Jamie Foxx, Alfred Molina et Willem Dafoe, dont le visage est enfin démasqué dans de nouvelles images publiées dans la vidéo.

Depuis que la bande-annonce finale a révélé le Bouffon vert chevauchant le planeur gobelin, certains ont commencé à se demander si le gobelin de James Franco de Spiderman 3 en 2007 pourrait faire son apparition. Considérant que nous sommes dans le genre de territoire où tout est possible, cela n’aurait pas été la théorie la plus extravagante, mais il semble que la silhouette encapuchonnée vue à bord du planeur soit définitivement le méchant de Dafoe grâce au nouveau très bref aperçu du personnage dans son costume à capuche et sans son masque.

Le nouveau clip est vu dans les premiers instants de la vidéo Villains Panel publiée sur la chaîne YouTube officielle de Spider-Man, qui peut être vue dans son intégralité ci-dessous, et au cours de la conversation, Dafoe a expliqué comment revenir à la franchise et porter le costume du gobelin maintenant était beaucoup plus à l’aise qu’il y a 20 ans dans son apparence originale lors de la toute première sortie sur grand écran de Spider-Man. Dafoe a dit :





« Je suis resté là pendant huit heures et ils m’ont mis différentes pièces préformées. Maintenant, ils me scannent et ils peuvent le concevoir, puis fabriquer le costume, puis l’essayer sur moi. C’est un énorme pas en avant dans la technologie. Ils « sont plus flexibles. Nous pouvons faire plus de choses avec eux. »

En ce qui concerne le nouveau look du gobelin, qui peut ou non être vu dans les bandes-annonces, Dafoe a prudemment taquiné que le méchant avait reçu une mise à niveau dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison par rapport à son apparition précédente, ce qui suggérerait à son tour que cette version du gobelin n’est pas la variante vue dans le film original de Sam Raimi. Dafoe a taquiné: « Ça a l’air un peu différent … Le vieux Norman et le gobelin sont plus loin et ils ont quelques tours de plus dans leur manche. Donc ce n’est pas exact — Il y a eu des améliorations sur le costume, disons . »

Nous savons à partir de plusieurs clips que les méchants dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison devraient tous rencontrer leur créateur aux mains du web-slinger dans leurs propres univers, et comme cela est déjà arrivé à beaucoup d’entre eux lors de leurs apparitions précédentes, il serait peu probable que ces personnages exacts apparaissent alors dans l’univers du MCU mais avoir des mises à niveau des changements de costumes. Avec de nombreuses autres dimensions et chronologies potentielles en jeu, il ne serait pas si difficile de s’attendre à ce que ces méchants soient toutes des variantes de ceux que nous avons déjà vus. Tout sera révélé dans quelques semaines lorsque Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrive dans les salles.





