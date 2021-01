Le glyphe de plate-forme 3D Atmosphérique Open-World est lancé le 11 janvier sur Nintendo Switch

Le développeur Bolverk Games a annoncé la date de sortie de Glyphe sur Nintendo Switch. Le jeu devait initialement être lancé en décembre 2020 mais a été légèrement repoussé de quelques semaines.

Glyphe est un jeu de plateforme 3D coloré et atmosphérique. Les joueurs contrôlent Glyph, un scarabée mécanique en forme de sphère dans une perspective à la troisième personne. Le jeu a mis les joueurs au défi de faire des mouvements précis et rapides pour collecter des reliques et autres artefacts.

Il y a plus de 80 niveaux uniques à explorer. Les joueurs s’efforcent de terminer chaque niveau, mais également de restaurer l’ancienne ville du temple dans le désert. Le jeu n’est pas linéaire et nécessitera une certaine stratégie pour se terminer.

Glyphe n’est pas complètement sûr dans le monde. La créature doit survivre à des pièges mortels et à des ennemis pendant son exploration. Bien que les commandes soient faciles à apprendre, elles deviendront plus satisfaisantes pour les joueurs à maîtriser. Le développeur déclare également que le jeu a le potentiel pour des speedruns sans fin.

Le site officiel déclare que le titre devrait offrir aux joueurs une expérience de jeu enrichissante et satisfaisante avec des heures de plaisir.

Bien que l’action de plate-forme puisse inquiéter certains, le jeu est à la fois stimulant et relachant. La courbe d’apprentissage a été conçue pour accueillir tous les joueurs. Les joueurs ressentiront également un sentiment de progression en parcourant les niveaux uniques, en rencontrant différents PNJ et en apprenant davantage sur le monde dans lequel vit Glyph.

La démo alpha est actuellement disponible au téléchargement sur le site officiel du jeu. La démo n’est disponible que pour les joueurs PC.

Dans la démo, les joueurs peuvent profiter de 14 niveaux pour commencer. Le développeur déclare que l’alpha n’est que cela, une démo, et non représentative de la version complète du jeu. Les joueurs qui téléchargent la démo sont invités à fournir des commentaires afin que le développeur puisse peaufiner davantage le jeu avant son lancement.

Ceux qui souhaitent suivre le développement du jeu peuvent suivre sur les réseaux sociaux ou sur le serveur officiel Discord. Le site officiel contient également des captures d’écran supplémentaires du jeu à venir.

Glyphe a déjà été nominé en 2020. La première version du jeu était un jeu VR gratuit. Les mécanismes de base du jeu n’ont pas changé, mais c’est maintenant une expérience passionnante sur la Nintendo Switch.

Glyphe lance le 11 janvier pour le Nintendo Commutateur.