Le GLS bon marché: Mercedes GLB 250 – petit B sur grand S.

Il est bien connu que la Mercedes Classe B ne touche plus les acheteurs. Puisqu’un tel GLB est utile. Visuellement un petit GLS, il offre espace et confort de conduite à un prix vraiment attractif dans le cosmos étoilé. Mais il y a toujours quelque chose à redire.

L’orientation sur la conception du GLS donne au GLB beaucoup d’espace à l’intérieur. (Photo: Holger Preiss)

Vous n’avez pas non plus besoin de vraiment comprendre la nomenclature chez Mercedes. Il y a un peu plus d’un an, un tout nouveau SUV sous la forme du GLB s’est glissé entre le GLA et le GLC. Soit dit en passant, la difficulté de communiquer ne réside pas dans l’abréviation, mais dans la taille. Il ne fait aucun doute qu’un tel GLB surpasse un GLA. Le fait qu’il dépasse apparemment un GLC est plutôt inhabituel. Si vous regardez de près les données techniques des deux véhicules, tout cela s’avère être une illusion d’optique. Avec une longueur de 2,83 mètres, le GLB est en fait quatre centimètres plus court que le GLC. Et même en hauteur, il ne domine son grand frère que de quatre millimètres.

Cette fausse impression est due au design du GLB, qui est clairement basé sur le SUV phare GLS. Une circonstance qui profite également au GLB au vu de l’espace disponible à l’intérieur. Les grands adultes s’assoient également bien dans la deuxième rangée et les enfants peuvent littéralement se défouler à l’arrière. Au moins aussi longtemps que la troisième rangée de sièges, qui est également disponible, avec deux sièges supplémentaires pour les personnes jusqu’à une hauteur maximale de 1,68 mètre, a été soit repliée, soit pas du tout commandée. Sinon, il sera un peu plus serré autour des genoux.

Vous pouvez ou non aimer la forme de la Mercedes GLB. Mais c’est celui d’un vrai SUV. (Photo: Holger Preiss)

L’espace est également aéré pour le conducteur et le passager avant, ce qui est bien sûr dû à la grande carrosserie. Et comme nous gardons actuellement un œil sur l’espace, il ne faut pas cacher que, selon la fiche technique, il y a beaucoup d’espace dans le coffre à bagages. Pour le coffre, Daimler rapporte 560 litres d’espace de rangement sans troisième rangée de sièges. En fait, le coffre à bagages semble beaucoup plus petit car il n’y a pas vraiment beaucoup d’espace entre le porte-chapeau et le sol. Donc, si vous voulez charger ici, vous devez être un escroc. Si vous jetez le dossier de la deuxième rangée, les Souabes promettent 1755 litres d’espace de chargement. Quoi qu’il en soit, vous ne pouvez voyager qu’avec le GLB sans troisième rangée de sièges; sinon, le coffre rétrécira à un niveau qui ne vaut plus la peine d’être mentionné.

Le bon moteur est nécessaire

Mais quelle que soit la façon dont vous chargez le GLB, le bon moteur est nécessaire pour que la charge avance rapidement. Il y a un choix de cinq moteurs: deux essence et trois diesel. Pour le test, le GLB 250 avec son quatre cylindres a été choisi, qui puise la puissance de 224 ch à partir de deux litres de cylindrée et, si nécessaire, fournit un couple maximal de 350 Newton mètres. Cette combinaison est également nécessaire pour pousser correctement les 1,6 tonnes. La valeur d’accélération de 6,9 ​​secondes de l’arrêt à 100 km / h est extrêmement agréable. Le sélecteur de mode de conduite n’a même pas besoin d’être mis en position sport. Le quatre cylindres avance puissamment après un bref moment de réflexion.

Le quatre cylindres avec ses 224 chevaux propulse la Mercedes GLB 250 rapidement, mais n’est pas non plus un amateur de nourriture. (Photo: Holger Preiss)

Si vous souhaitez resserrer un peu la poussée, vous pouvez choisir le mode de conduite Sport. Mais cela signifie également qu’un actionneur sonore crée maintenant un bruit de moteur grincheux à l’intérieur. Bien qu’il y ait un calme paisible à l’extérieur, le bruit de fond vise à instiller des sentiments Silver Arrow chez les occupants. Mais honnêtement? Cela ne marche pas. Aussi rapide que la GLB 250 à traction intégrale peut être déplacée grâce à une excellente direction, un excellent châssis et une traction intégrale vraiment attrayante, elle ne deviendra pas une voiture de sport et le conducteur ne s’y attend pas vraiment. À cet égard, il se sent plutôt ennuyé lorsque le son du moteur hype babille continuellement dans son oreille pendant la conduite dynamique.

En parlant de bruits. Avec une vitesse de pointe de 236 km / h, le conducteur est déjà tenté de stabiliser la vitesse de croisière à 160 km / h sur route ouverte. C’est une bonne chose, car le bruit du vent à l’intérieur est également clairement audible. Ce qui, en combinaison avec le bruit de la route, les roues de 19 pouces incluses dans le package AMG et le module de son déjà mentionné est tout un package.

Il avale beaucoup

L’intérieur de la Mercedes GLB est vraiment bien fait par les designers. Qu’il n’y ait pas de bouton supplémentaire pour le menu principal de la climatisation est ennuyeux. (Photo: Holger Preiss)

Le pack était également disponible pour la consommation de carburant. Le très agile quatre places a consommé en moyenne 9,6 litres sur 100 kilomètres. Et cela avec un style de conduite de préférence prudent. Que cela soit dû au fait qu’avec un court coup de pied sur la pédale d’accélérateur l’électronique maintient la vitesse pendant une période beaucoup trop longue de plus de 3000 tours, de sorte que le prochain coup de pédale soit mis en œuvre vigoureusement, ne peut être que spéculé ici. Mais comme la GLB n’est pas une voiture de course, le souffle court du turbocompresseur, que l’on a de toute façon quand on actionne spontanément la pédale d’accélérateur, serait tolérable au profit d’une moindre consommation.

Ce serait là encore le point de souligner que le moteur bien plus charmant du GLB devrait être le 220d. Le diesel à quatre cylindres ne produit que 190 ch, mais compense cela avec ses 400 Newton mètres de couple maximal. Dans le sprint à 100 km / h, c’est une seconde énorme plus lent et la vitesse maximale doit être de 217 km / h. Mais en termes d’efficacité en termes de consommation et d’émissions de CO2, le diesel est toujours en avance sur tout moteur à essence. A serait également envisageable Propulsion hybride pour le Souabe.

Quel investissement en vaut la peine?

Les sièges de la Mercedes GLB sont excellents et si vous commandez les sièges réglables longitudinalement de la deuxième rangée, vous disposez d’un espace infini. (Photo: Holger Preiss)

Mais revenons aux faits. Par exemple, il y a le prix. Il commence à 42 659 euros pour la voiture d’essai. C’est étonnamment bon marché dans le cosmos des étoiles. Même le prix final de 54 781 euros ne fera pas haleter le lecteur. A titre de comparaison: un GLC 200 démarre à 46 058 euros. Oui, certes, un quatre cylindres avec une architecture de 48 volts fonctionne sous le capot et la puissance est distribuée via une boîte automatique à 9 vitesses au lieu d’une automatique à 8 vitesses. Ce dernier ne joue pas réellement du violon, car les 8 pas sont déplacés de haut en bas si facilement qu’il n’y a aucune raison d’avoir un pas de plus à ce stade.

Eh bien, quoi qu’il en soit, la différence de prix au GLB d’un bon 12 000 euros est encore considérable au final. La partie principale est constituée du package AMG à 3422 euros et des systèmes d’assistance à la conduite pour 1786 euros. Avec une prévision allant jusqu’à 500 mètres, vous ne voudriez pas les manquer, car le régulateur de vitesse à distance, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le maintien de la voie et l’assistance aux embouteillages sont des fonctionnalités que vous apprenez à aimer. L’assistant de stationnement actif est aussi un vrai spectacle. Non seulement il manque les écarts, mais il conduit vraiment la voiture dans le sens de la longueur et à travers l’écart sans aucune action de la part du conducteur. Chacun doit décider lui-même s’il a besoin du très apprécié MBUX, le système multimédia interne avec réalité augmentée, sans guidage de navigation par caméra, aux intersections. En tout cas, les voitures approchant sur le grand écran central dans la circulation urbaine animée ont plus irrité l’auteur que aidé.

La communication avec l’assistant virtuel, toujours réveillé avec “Hey Mercedes”, est tout aussi irréelle. Outre le fait que la communication entre Mercedes et l’auteur n’était pas idéale, le système réagit quand même lorsque le mot «Mercedes» est mentionné dans une conversation avec un passager. Une circonstance qui aurait dû être classée depuis longtemps. Ce qui suit s’applique ici: systèmes d’assistance oui, MBUX bien. Incidemment, Daimler veut également de l’argent supplémentaire pour les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et une station de charge inductive pour le smartphone. Le premier coûte 464 euros, le second est facturé 232 euros.

Le coffre de la Mercedes GLB semble assez grand. Beaucoup d’espace est gaspillé dans le double plancher de chargement. (Photo: Holger Preiss)

Si vous avez vraiment trop d’argent, vous devriez investir 343 euros dans le GLB pour l’éclairage ambiant. En combinaison avec l’intérieur extrêmement réussi, il a vraiment du charme. Des bandes lumineuses traversent les panneaux intérieurs de la porte, font le tour du tunnel central et se trouvent également sur le tableau de bord. S’ils changent ensuite de couleur, alors vous devez dire: c’est vraiment quelque chose. Oui, cela peut même améliorer l’ambiance lors d’une journée grise de conduite.

FICHE TECHNIQUE Mercedes GLB 250 Dimensions (longueur / largeur / hauteur) 4,63 m / 1,83 m / 1,66 m empattement 2,83 m Poids à vide (DIN) 1670 kilogrammes Des places 5 Classe d’émission Euro 6j Moteur / cylindrée Moteur à essence à quatre cylindres de 1991 centimètres cubes Max. Moteur électrique de couple 350 Nm transmission Boîte automatique à 8 rapports Quatre cylindres de performance 245 ch (165 kW) de 5500 à 6100 tr / min Max. Couple quatre cylindres 350 Newton mètres à 1800-4000 tr / min Type de carburant essence Tronc 570 – 1755 litres Vitesse de pointe 236 km / h Accélération 0-100 km / h 6,9 s Consommation combinée selon le fabricant 7,4 à 7,2 l Test de consommation 9,6 l Emissions de CO2

(Consommation standard) 169 à 165 g / km Prix ​​de base 42 659 euros Prix ​​de la voiture d’essai 54 761 euros

Conclusion: En tant que «petit» GLS, le Mercedes GLB est un SUV vraiment réussi, avec ce qui est probablement le meilleur rapport qualité-prix de la famille G. L’espace est généreux, les caractéristiques de conduite sont excellentes et vous trouverez le bon moteur pour les moteurs si vous êtes clair sur l’utilisation principale et que les variantes hybrides ont également été ajoutées au portefeuille.