Le globe oculaire de Johnny Knoxville est sorti de son orbite lorsqu’il s’est mouché

le Âne l’équipage est connu pour faire des cascades stupides. Certains leur laissent même des problèmes à l’avenir.

Prenez Johnny Knoxville comme un excellent exemple lorsqu’il a révélé comment son globe oculaire est sorti de son orbite. Quelques jours après un voyage à l’hôpital, il est réapparu parce qu’il a simplement éternué.

Au cours d’une session Internet secrète pour GQ, l’homme de 50 ans a créé des comptes où il pouvait publier des faits réels tels que l’escapade du globe oculaire.

Il a déclaré: « Il est sorti de sa douille deux fois, vous savez. J’ai eu une terrible commotion cérébrale et je ne le savais pas à l’époque, mais j’ai aussi pulvérisé cet os sur mon visage. Il ne s’est pas cassé, il a juste disparu.

Crédit : Instagram/@johnnyknoxville

« Je me souviens être rentré de l’hôpital cette nuit-là et j’avais un peu de sang dans le nez et j’ai juste pris mes doigts et j’ai soufflé. Non?

« Et puis mon globe oculaire est devenu crrrrch et j’ai appelé le producteur, je me suis dit » Je dois retourner à l’hôpital, mon œil vient de sortir « .

« Il me dit ‘hahaha’. Je me dis ‘non, mon œil vient de sortir’. Il me dit ‘je serai là’.

« Puis environ une semaine plus tard, je suis sorti avec [Chris] Ponce et lui ont dit quelque chose de drôle et pour une raison quelconque, je n’étais pas censé éternuer pendant six semaines.

« Je n’avais pas le droit d’éternuer, c’est comme si tu le dois, tu le dois.

« Mais Ponce a dit quelque chose de drôle, j’ai aidé mon nez et j’ai ri [gestures to eye popping out]. Donc, j’ai eu une vision double, je l’ai repoussé. De bons moments.

Johnny Knoxville. Crédit : PA

En plus de révéler les informations sur son globe oculaire dicky, Knoxville a également expliqué aux fans comment lui et Jeff Tremaine ont trouvé l’équipage.

Il a déclaré: « Eh bien, la plupart d’entre nous sommes sortis du Big Brother Magazine où Jeff était le rédacteur en chef et j’étais l’un des contributeurs et Pontius était un écrivain.

« Ils ont couvert Wee Man, ils ont couvert Steve-O, puis nous avons en quelque sorte uni nos forces avec Ryan Dunn et Bam Margera des vidéos CKY et Preston [Lacy] en fait, c’était un joker, il était sur mon canapé au moment où le spectacle a commencé.

« Et nous avons Ehren [McGhehey] par Dave England. On tirait sur le pilote et il me dit ‘Je peux amener mon pote pour tirer ?’ Oui, amène-le. »