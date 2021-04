Le «  glacier Doomsday  » de l’Antarctique proche du point de basculement, révèle un sous-marin sans pilote

Un sous-marin robotique est revenu du ventre sombre de l’un des Antarctique plus grands glaciers avec des nouvelles effrayantes – il pourrait fondre plus vite que nous ne le pensions auparavant.

Le glacier Thwaites, une gigantesque plate-forme de glace en Antarctique occidental, est sur les radars des climatologues depuis deux décennies maintenant. Mais ils ne savaient pas à quelle vitesse le glacier fondait et à quel point il était proche de l’effondrement complet, jusqu’à ce que les chercheurs envoient un sous-marin sans pilote sous la banquise.

Les premières mesures jamais effectuées dans les eaux sombres sous le morceau de glace de 74 000 milles carrés (192 000 kilomètres carrés) ont révélé une information inquiétante: un courant d’eau chaude auparavant sous-estimé s’écoule de l’est, s’éloignant en plusieurs points d’épinglage vitaux. « qui ancrent l’étagère à la terre.

«Nos observations montrent que l’eau chaude frappe de tous les côtés sur des points d’épinglage essentiels à la stabilité de la banquise, un scénario qui peut conduire à un détachement et à un retrait», ont écrit les auteurs de l’étude dans l’article, publié le 9 avril dans la revue. Progrès scientifiques . En d’autres termes, toute la banquise pourrait se détacher et se déverser dans l’océan.

En tant que l’un des glaciers qui fondent le plus rapidement de l’Antarctique, le glacier Thwaites, joyeusement surnommé le «glacier de la fin du monde», a perdu environ 595 milliards de tonnes (540 milliards de tonnes métriques) de glace depuis les années 1980, contribuant depuis à une augmentation de 4% du niveau de la mer dans le monde. temps. Le glacier agit comme un bouchon dans une bouteille de vin, empêchant le reste de la glace de la région de s’écouler dans la mer, de sorte que l’effondrement du glacier de Thwaites pourrait potentiellement emporter le reste de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental avec lui, provoquant un 10 pieds ( 3 mètres) élévation du niveau mondial de la mer.

« L’inquiétude est que cette eau entre en contact direct avec le dessous de la banquise au point de rencontre de la langue de glace et du fond marin peu profond », co-auteur de l’étude Alastair Graham, professeur agrégé d’océanographie géologique à l’Université de Floride du Sud , a dit à Gizmodo .

C’est une terrible nouvelle pour le glacier.

« C’est le dernier bastion de Thwaites et une fois qu’il se détache du fond de la mer à son front même, il n’y a rien d’autre sur lequel la plate-forme de glace peut s’accrocher. Cette eau chaude se mélange probablement dans et autour de la ligne de mise à la terre, profondément dans le cavité, et cela signifie que le glacier est également attaqué à ses pieds là où il repose sur de la roche solide », a déclaré Graham à Gizmodo.

Située à plus de 1 600 kilomètres de la base de recherche la plus proche, Thwaites est éloignée même selon les normes antarctiques. Les scientifiques ont déjà testé les températures autour de ses bords, et même a laissé tomber un robot en forme de torpille à travers un trou de 700 m de profondeur dans la glace, mais cette étude marque la première fois qu’un sous-marin pénètre dans la cavité sous le plateau. L’engin, nommé Ran d’après la déesse nordique de la mer, mesurait la force, la température, la teneur en oxygène et la salinité des courants océaniques circulant sous le glacier.

Le sous-marin sans pilote a plongé sous le glacier Antarctique de Thwaites. (Crédit d’image: Filip Stedt)

Le sonar du navire a également permis de cartographier l’océan à haute résolution du fond de la cavité, aidant les scientifiques à visualiser les chemins que les courants empruntent et sortent. Ils ont repéré trois entrées principales d’eau. L’un, un écoulement en eau profonde de l’est, était autrefois censé être bloqué par une crête sous-marine, mais les données de Ran montrent que le courant se dirige vers la baie. Cela signifie que des courants pénètrent dans le glacier des deux côtés, l’érosion peut-être à son point d’ancrage principal, situé au nord.

La quantité de fonte en cours n’est pas claire, mais les chercheurs prédisent qu’un seul des courants est capable à lui seul de réduire la glace à un rythme de plus de 85 gigatonnes par an.

Les résultats ne sont pas les seules informations récentes troublantes à venir de l’Antarctique occidental. L’exposition à de l’eau plus chaude pourrait également pousser le glacier Pine Island voisin de Thwaites au-delà d’un point de basculement, ont montré des chercheurs dans une étude publiée le 25 mars dans le Journal. La cryosphère . Les glaciers de Thwaites et de Pine Island sont actuellement responsables de 10% de l’augmentation continue du niveau mondial de la mer, selon l’étude Cryosphere.

« La bonne nouvelle est que nous collectons maintenant, pour la première fois, les données nécessaires pour modéliser la dynamique du glacier de Thwaites », explique Anna Wåhlin, auteur principal de l’étude, professeur d’océanographie à l’Université de Göteborg en Suède, dit dans un communiqué . « Ces données nous aideront à mieux calculer la fonte des glaces à l’avenir. Avec l’aide de nouvelles technologies, nous pouvons améliorer les modèles et réduire la grande incertitude qui règne actuellement autour des variations mondiales du niveau de la mer. »

