Le Gigo Sega Building 2 à Akihabara fermera très bientôt

En tant que l’un des géants de l’industrie du jeu vidéo, les bâtiments Gigo Sega situés à Akihabara sont l’un des centres de jeux vidéo les plus importants de cette ville. Malheureusement, ce conglomérat devra fermer très prochainement l’une de ses sections.

“/>

L’annonce officielle, que plusieurs adeptes ont déjà pu voir affichée à l’entrée de l’établissement, a révélé que son dernier jour de fonctionnement sera le 30 août 2020 et remercie tous ses clients pour leur soutien.

“Merci pour votre soutien continu. Nous avons le regret de vous annoncer que cette succursale, Sega Akihabara Building 2, sera fermée. Notre dernier jour d’opérations sera le dimanche 30 août. L’ensemble du personnel souhaite exprimer, du fond du cœur, notre sincère gratitude pour le soutien affectueux qu’ils apportent à notre établissement depuis tant d’années.



“/>

Les raisons de cette fermeture sont diverses, à commencer par le fait que depuis quelques années le bâtiment avait signalé un taux de visites décroissant. Enfin, la pandémie causée par Le coronavirus a réduit à néant le nombre de visites grâce au tourisme international.

Akihabara est l’une des zones commerçantes les plus populaires de Tokyo et un point de rencontre de grands conglomérats de l’anime, des mangas, des jouets de collection et principalement des jeux vidéo. Sega pour sa part possède quatre autres bâtiments remplis de jeux vidéo et de machines d’arcade, mais sans aucun doute, le bâtiment 2 de Gigo Sega était le plus populaire de la région.

“/>

Avez-vous visité les bâtiments Sega Gigo à Akihabara?

Avec les informations de: Arcade d’Otaku

***

