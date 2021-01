Le geyser réveillé de Yellowstone ne déclenchera pas un «  grand  » volcanique

Un geyser se cachant sous le parc national de Yellowstone récemment réveillé. Mais ne vous inquiétez pas: cela ne signifie pas que le supervolcan sous le parc va bientôt éclater, selon une nouvelle étude.

En mars 2018, après une sieste de 3,5 ans, Geyser de bateau à vapeur soudainement éclaté, crachant de la vapeur, de la boue, du sable et des roches dans l’air. Le geyser auparavant dormant a éclaté 32 fois en 2018, un record de 48 fois en 2019 et encore 48 fois en 2020 (son précédent record de 29 éruptions a été établi en 1964), le US Geological Survey a rapporté lundi (4 janvier).

Certains scientifiques craignaient que les explosions dramatiques du geyser ne soient un signe avant-coureur de l’activité volcanique à Yellowstone. Mais il s’avère que les fréquentes éruptions de Steamboat ne présagent pas d’une explosion volcanique, selon la nouvelle étude, publiée en ligne le 4 janvier dans le journal. Actes de l’Académie nationale des sciences .

En relation: Rainbow Basin: Photos de la grande source chaude prismatique colorée de Yellowstone

Le supervolcan de Yellowstone n’a pas eu d’éruption majeure depuis 70 000 ans, mais les scientifiques sont constamment à la recherche d’indices pour savoir quand le prochain «grand» pourrait se produire. Les explosions dites hydrothermales, ou explosions de geyser, qui peuvent être mortelles, sont également difficiles à prévoir; en décembre 2019, 22 personnes sont décédées dans un Explosion hydrothermale sur White Island, Nouvelle-Zélande .

« Les explosions hydrothermales – essentiellement de l’eau chaude qui explose parce qu’elle entre en contact avec des roches chaudes – sont l’un des plus grands dangers à Yellowstone », a étudié l’auteur principal Michael Manga, professeur de sciences de la Terre et des planètes à l’Université de Californie à Berkeley, dit dans un communiqué . « La raison pour laquelle ils sont problématiques est qu’ils sont très difficiles à prévoir; il n’est pas clair s’il existe des précurseurs qui vous permettraient de donner un avertissement. »

Alors que Steamboat Geyser s’est réveillé, son activité soudaine ne s’est pas accompagnée du mouvement de magma souterrain souvent observé avant une éruption volcanique.

Cela ne veut pas dire que la géologie autour de Steamboat Geyser n’a pas changé. Avant que Steamboat ne se réveille, le sol autour du geyser s’éleva, activité sismique dans la région a quelque peu augmenté et la zone a commencé à libérer un peu plus de chaleur dans l’atmosphère qu’auparavant, ont constaté Manga et ses collègues. Mais d’autres geysers dormants dans les environs immédiats, connus sous le nom de Norris Geyser Basin, n’ont pas redémarré et la température des eaux souterraines entraînant les éruptions de Steamboat n’a pas augmenté.

De plus, à l’exception de la première éruption en 2018, aucune des explosions de Steamboat ne s’est produite après des périodes de forte activité sismique, ont découvert les chercheurs.

« Nous ne trouvons aucune preuve qu’il existe un grand [volcanic] », a déclaré Manga. Ils n’ont pas non plus pu déterminer pourquoi Steamboat s’est réveillé, qualifiant la raison de sa réactivation d ‘« ambiguë »dans l’étude.

Éruptions hautes et fréquentes

Au cours de leur enquête, l’équipe a également découvert pourquoi les giclées de Steamboat sont si hautes, ce qui en fait le geyser actif le plus puissant au monde. En comparant les colonnes de 11 geysers au Chili, en Islande, aux États-Unis et en Russie avec la profondeur estimée du réservoir d’eau alimentant chaque geyser, l’équipe a appris que des réservoirs plus profonds conduisaient à des jets d’éruption plus hauts. Dans le cas de Steamboat, un réservoir situé à environ 82 pieds (25 mètres) sous terre a la plus haute colonne de 277 pieds (115 m).

Pendant ce temps, deux geysers au Chili, avec des réservoirs de 6,5 pieds et 16 pieds (2 et 5 m) sous le sol, ont conduit à des éruptions de seulement 3 pieds (1 m) de haut.

« Steamboat est plus grand parce que l’eau y est stockée plus profondément que dans d’autres geysers, et, par conséquent, plus d’énergie est disponible pour alimenter les éruptions », ont écrit les chercheurs dans l’étude.

L’équipe a également déterminé que les changements dans les précipitations et la fonte des neiges sont en grande partie responsables de la variabilité des éruptions de Steamboat. Au printemps et au début de l’été, la neige fondante et la pluie sont entrées dans le réservoir souterrain, provoquant une augmentation de la pression de l’eau souterraine, ont déclaré les chercheurs. De même, pendant l’hiver, moins d’eau pénètre dans le réservoir souterrain, ce qui entraîne une diminution de la pression de l’eau et des périodes plus longues entre les éruptions.

L’eau du réservoir provient du sous-sol profond, de sorte que l’eau qui éclate lors d’une éruption de geyser a des décennies, voire des siècles, a déclaré Manga.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.